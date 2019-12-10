Türk vatandaşı olmayanların Türkiye'de mülk edinme isteği artıyor

Yabancıların Türkiye’den taşınmaz satın alması her geçen yıl artıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre son dokuz yılda 167 bin 255 yabancı uyruklu kişi satış yoluyla çeşitli kentlerde mülk edindi. Rakamlara göre; en çok Irak vatandaşları Türkiye’den mülk edindi.





Amorsnews’in haberine göre Ocak 2010 ile Ekim 2019 arasındaki 9 yıllık süreçte 24 bin 393 Irak vatandaşı Türkiye’den satış yoluyla mülk edindi. Irak’ı, 15 bin 796 kişiyle Rusya, 11 bin 374 kişiyle İran, 10 bin 76 kişiyle İngiltere ve 10 bin 401 kişiyle Kuveyt takip ediyor.





Türkiye’de en yoğun mülk edinen ülkeler bunlar olurken, Ekvator, Fildişi, Guyana, Gambiya, Kuzey Kore, Madagaskar, Panama ve Tataristan gibi ülkelerden sadece birer kişi mülk edindi.





En çok İstanbul





Yabancıların mülk edinme için tercih ettiği kentlerin başında ise İstanbul geliyor. Son dokuz yılda 55 bin 393 yabancı uyruklu, gayrimenkul yatırımı için İstanbul’u tercih etti. İstanbul’un ardından ise en çok tercih edilen kent Antalya oldu. 50 bin 40 yabancı, gayrimenkul yatırımı için Antalya’yı tercih etti. Rakamlara göre en az tercih edilen kent ise 392 ile Gaziantep oldu.

Yatırım merakı her geçen yıl artıyor





Yabancıların Türkiye’de mülk edinme merakının her geçen yıl artması dikkat çekiyor. Mart 2018, itibariyle mülk edinen yabancı uyruklu sayısı 147 bin iken, mülk edinen taşınmaz sayısı ise 68 bin 319 idi.





Yabancı uyruklu kişilere ait yatırımların toplam satış bedelleri ise 2013’te 1 milyar 622 milyon 579 bin 540 lira, 2014’te 2 milyar 832 milyon 994 bin 677 lira, 2015’te 3 milyar 875 milyon 100 bin 523 lira, 2016’da 3 milyar 493 milyon 724 bin 531, 2017’de 6 milyar 534 milyon 761 bin 466 liraya ulaştı.