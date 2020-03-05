Türk vatandaşlarına Avrupa vizesi için kolaylık sağlanacak

Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.





AFP'ye konuşan bir kaynak 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti.





Euronews Türkçe'de yer alan ve Gülsüm Alan imzası taşıyan habere göre Avrupa Birliği 2016'dan bu yana 3.7 milyon göçmenin bulunduğu Türkiye'ye taahhüt ettiği 6 milyar eurodan 3.2 milyar eurosunu serbest bıraktı.





Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Suriye’de insani koşulların iyileştirilmesi için 170 milyon euro yardım yapacağını açıklamıştı. Bu meblanın 500 milyon euro ile ilişkilendirilmediği ifade ediliyor.