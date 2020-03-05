Samanyolu Haber /Dünya / Türk vatandaşlarına Avrupa vizesi için kolaylık sağlanacak /05 Mart 2020 22:55

Türk vatandaşlarına Avrupa vizesi için kolaylık sağlanacak

Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.

SHABER3.COM

Avrupa Komisyonu göçmen krizi nedeniyle yükselen tansiyonu düşürmek amacıyla Türkiye'ye 500 milyon euro para yardımı yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Komisyonu bunun yanı sıra Türk vatandaşlarına Avrupa'ya giriş için vize işlemlerini kolaylaştıracak.

AFP'ye konuşan bir kaynak 500 milyon euroluk yardımın sığınmacı anlaşması kapsamında Ankara'ya taahhüt edilen 6 milyar euroya ekleneceğini belirtti.

Euronews Türkçe'de yer alan ve Gülsüm Alan imzası taşıyan habere göre Avrupa Birliği 2016'dan bu yana 3.7 milyon göçmenin bulunduğu Türkiye'ye taahhüt ettiği 6 milyar eurodan 3.2 milyar eurosunu serbest bıraktı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB’nin Suriye’de insani koşulların iyileştirilmesi için 170 milyon euro yardım yapacağını açıklamıştı. Bu meblanın 500 milyon euro ile ilişkilendirilmediği ifade ediliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk vatandaşlarına Avrupa vizesi için kolaylık sağlanacak Sonraki Haber >>

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Rusya'da utandıran görüntü: Putin tokalaşmaya yanına çağırdı

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Soylu'nun gücü muhabire yetti!

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:26