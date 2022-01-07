Türk vatandaşlığına kabul şartlarında tehlikeli açık!

‘CİHATÇI GRUPLARA VATANDAŞLIK VERİLDİ’ İDDİALARI





‘SOYLU REDDETMİYOR’





Antmen’in Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle:





Yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları karşılayarak Türk vatandaşlığına kabulündeki yönetmelikte değişikliğe gidildi. Buna göre 5 Ocak 2022’de yapılan ve bugün Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik ile birlikte 250 bin ila 500 bin dolar yatırım yapan yabancı uyruklu kişilere, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilecek.Söz konusu yönetmelikte tehlikeli bir açıklık olduğunu belirten CHP Mersin Milletvekili Av. Alpay Antmen, uyuşturucu kaçakçıları başta olmak üzere suçluların bu paraları ödeyerek Türkiye’den vatandaşlık alabileceklerini belirtti.Dünyadaki bazı vatandaşlık verme düzenlemelerini örnek gösteren Antmen, Türkiye’de vatandaşlığın, “ihracat ürünü gibi” satıldığını söyledi.Antmen, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Türkiye adeta vatandaşlık hakkını karaborsada satan bir ülke durumuna düşürülmüştür. Oysa vatandaşlık alma hakkı gibi önemli bir konuda çağdaş ülkeler çok önemli kriterler belirlemiştir. Örneğin Avrupa Birliği'nin ekonomik alanda en güçlü ülkeleri arasında gösterilen Almanya, kendi ülkesinde iş kurmak isteyenlere 250 bin euro karşılığında oturum izni vererek ileriki yıllarda ise vatandaş olma şansı sunmakta. Yani hemen parayı verip vatandaşlık yok. O ülkelerde önce hak etmeniz gerekiyor” dedi.Daha önce de konuyu birçok kez gündeme getirdiğini belirten CHP’li Antmen, “Gelen kim, ne yapar belli değil” diyerek vatandaşlık verilecek yabancı uyrukluların suç örgütleriyle bağlantılı olabileceklerini ifade etti.Cihatçı silahlı gruplara da vatandaşlık verildiği yönünde iddiaların olduğunu belirten Antmen, “ÖSO’culara (Özgür Suriye Ordusu) vatandaşlık verilip verilmediği daha açıklığa kavuşmadı. El-Kaide bağlantılı örgütlere mensup kişilerden bazılarına da vatandaşlık verildiği iddia ediliyor” dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya konu hakkında önerge de veren CHP’li Antmen, uyuşturucu kaçakçıları başta olmak üzere yabancı uyruklu suçlulara vatandaşlık verilip verilmediğini sordu.İçişleri Bakanı Soylu, Antmen’e verdiği yanıtta sadece Vatandaşlık Kanunu’na dikkat çekerek, “Türk Vatandaşlık Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’e göre işlemler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı. Bakan’ın yanıtına Antmen, “Soylu bu iddiaları reddetmediği gibi ‘gereken vatandaşlık işlemlerinin’ yapıldığını da söylüyor” sözleriyle tepki gösterdi.1 - Son 15 yılda Türk Vatandaşlığı alan kişi sayısı kaç? Bunların uyrukları nereler?2 - Bunların arasında uyuşturucu kaçakçıları veya suçlular var mı?3 – Kaç ÖSO’cuya vatandaşlık verilmiştir? Ülkesinde aranan kaç kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almıştır?4 - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldıktan sonra suça karışan kişiler kimler? Bu suçlar neler?