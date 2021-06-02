Türk ve ABD'li patronlardan Erdoğan ve Biden'e çağrı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 14 Haziran’daki NATO zirvesinde yapacağı görüşme öncesi Türk ve Amerikan şirketler iki lidere “daha fazla işbirliği” çağrısı içeren ortak bir mektup yazdı.







İş dünyası temsilcileri iki lidere siyasi anlaşmazlıklar sebebiyle dalgalı seyir izleyen ikili ilişkilerin ekonomi ve ticaret alanında gerçekleştirilebilecek atılımlarla yeniden canlandırılması tavsiyesinde bulundu.





Öte yandan Amerikan LNG’sinin Türkiye’de depolanıp buradan yakın ülkelere dağıtımı yapılması konusunda ABD enerji bakan yardımcısı ile iki hafta içinde bir görüşme yapılması beklenirken; ABD Ticaret Bakanı’nın Türk iş dünyasına yönelik dün göndermiş olduğu mektup da iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden canlandırılması yönünde beklenti yarattı.





14 HAZİRAN’DAKİ GÖRÜŞME ÖNCESİ ÇAĞRI





Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve Amerikan Şirketler Derneği (AmCham), Erdoğan ve Biden’ın 14 Haziran’da planlanan yüz yüze görüşmesi öncesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi için Türk ve ABD iş dünyasının son dönemde attığı adımların ele alındığı online bir toplantı düzenledi.





İki STK’nın Erdoğan ve Biden’a bir mektup yolladığını belirten AmCham Türkiye Başkanı Tankut Turnaoğlu, “İki ülke arasındaki stratejik ortaklığın temelinde ekonomideki güçlü ilişkiler olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle 14 Haziran’da gerçekleşecek NATO zirvesinde iki ülke başkanının bir araya geleceği toplantının açık ve sürdürülebilir bir diyaloğun gelişimine yönelik önemli bir adım olmasını temenni ediyoruz. AmCham Türkiye ve TAİK olarak geçtiğimiz hafta her iki başkana yönelik ilettiğimiz mektupta bu noktaların altını çizdik” dedi ve ekledi:





“Özel söktör olarak yaptığımız çağrıda stratejik işbirliğimizde ekonomik ve ticari ilişkilerin önemine odaklandık. Türkiye ve ABD iş dünyası olarak geleceği birlikte kuralım dedik. İşbirliklerimiz yoluyla küresel istikrara sağladığımız katkının her iki ülke için ekonomik ve ticari alanlarda gelecekte büyük faydalar sağlayacağına olan inancımızı yineledik.”





ERDOĞAN ABD’Lİ ŞİRKET TEMSİLCİLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Türkiye’de faaliyet gösteren bir dizi ABD’li büyük şirketin üst yöneticileriyle video konferans yöntemiyle bir araya gelmiş; bu görüşme Erdoğan ve Biden’ın 14 Haziran’da planlanan yüz yüze görüşmesi öncesinde ABD’li firmalarla nabız yoklama niteliği de taşıdığı şeklinde yorumlanmıştı.





İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin siyasi anlaşmazlıklar sebebiyle gölgelenmemesi adına büyük çaba sarf ettiklerini belirten TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ da, “Amacımız iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerini kuvvetlendirerek anlaşmazlıkların çözümü için sağlam bir zemin oluşturabilmek. Bu sebeple kısa süre sonra bir araya gelecek iki başkana da bu niyetimizi ortak bir mektup ile anlatmak istedik” dedi.





Yalçındağ şöyle devam etti:





“Bu görüşme öncesinde Türk ve Amerikan taraflarını temsil eden iş insanları olarak iki başkana iletilmek üzere bir mektup hazırladık. İlişkilerde beyaz bir sayfa açılmasını arzu ettiğimizi, bunun için dostluk ve müttefiklik ruhunun güçlü bir şekilde vurgulanması gerektiğini belirttik. Mektubumuzda çeşitli anlaşmazlıklar sebebiyle dalgalı seyir izleyen ilişkilerin ekonomi ve ticaret alanında gerçekleştirilebilecek atılımlarla yeniden canlanabileceği tavsiyesinde bulunduk. Nitekim son yıllarda iki dost ve müttefik ülke arasındaki ilişkilerin siyasi ve askeri alanlara hapsolduğu, ticaretin ve yatırımların geri planda kaldığı kanaatindeyiz. Bu sebeple iş dünyası olarak her iki başkana çağrıda bulunduk.”





Toplantıda verilen bilgiye göre, 2003-2020 yılları arasında ABD’li firmaların Türkiye’deki toplam yatırım 17.6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken; ABD, Türkiye’deki en büyük ikinci yatırımcı konumunda bulunuyor.





Türkiye’de 2 bine yakın ABD menşeli firma bulunurken, bunların önde gelen 110 tanesi AmCham üyesi konumunda. Aralarında Ford, PepsiCo, GE, Microsoft, Boeing, P&G, Citibank, Pfizer, Coca Cola, UPS, PWC gibi şirketlerin bulunduğu AmCham üyelerinin Türkiye’deki toplam yatırımı 50 milyar doların üzerinde ve 100 bine yakın istihdamı bulunuyor.





BIDEN YÖNETİMİNE İLETİLEN ÖNCEKİ MEKTUPLARA YANIT VAR





Biden yönetimi başa geldiği zaman başkan ve bakanlarını tebrik eden başka mektuplar da gönderdiklerini belirten Yalçındağ, şimdi bu girişimlere geri dönüşler almaya başladıklarını ve sevindirici gelişmeler olduğunu söyledi.





Yalçındağ, “Bunlardan bir tanesi Amerikan Enerji Bakanlığı ile LNG konusu. Amerikan Enerji Bakan Yardımcısı ile iki hafta içerisinde bir görüşme talebi geldi ve kendileri ile görüşeceğiz. Mektubumuza bir cevap diye anlıyoruz. Projelerimizi tartışacağız. İkincisi Ticaret Bakanı Gina Raimondo’dan da dün akşam itibarıyla bir mektup aldık. Bu mektubunda, mektubumuzu aldığını ve değerlendirme yaptığını ve bu işbirliğini nasıl geliştirelim sorusuna ortak çalışma grupları ile çalışalım diyor. Böyle bir olumlu gelişme var” diye konuştu.





LNG’DE İŞBİRLİĞİ PROJESİ





Yalçındağ, ABD ile ele alacakları LNG projesinin detayı ile ilgili soru üzerine ise şöyle konuştu:





“Türkiye son iki üç yılda AB içinde en fazla ABD LNG’si kullanan ülke konumunda… Bizim yapmak istediğimiz şu; Türkiye sadece Amerikan gazını alan ülke olmaktan çıksın, depolayan ve dağıtan bir konuma gelsin. Amerikan gazı Türkiye’de depolansın, buradan yakın ülkelere dağıtımı yapılsın. Bununla ilgili Amerikalı bakan yardımcısı ile iki hafta içinde bir görüşme yapacağız bu konuları tartışacağız.”





Yalçındağ, şu anda Trump döneminden farklı olarak daha olumlu bir hava hissettiklerini de belirterek, “Trump döneminde bu projeleri sunduğumuzda önümüze şöyle bir şey çıkıyordu: Siyasi askeri konularda biraz yol almamız lazım aksi takdirde ticarette yatırımları çok destekleyemiyoruz diyordu. Şimdi son dönemde biraz farklı bir yaklaşımla karşı karşıyayız… Son dönemde aldığımız yaklaşım; artık somut konuşmaya başlayalım. Çok önemli bir adım ve bize de bir işaret olduğunu düşünüyorum.”