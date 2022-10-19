Türk ve Kazak sporcular arasında 'bayrak' gerilimi

Antalya'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Derya Ceren Çağlayan yarıştığı kategoride şampiyon oldu. Müsabakalar sonucu Kazakistanlı iki sporcu da ikinci ve üçüncü oldu.



Kazak sporcular madalya töreninde kürsüye çıkarak Kazakistan bayrağı açtılar. Şampiyon olan Çağlayan ise birincilik kürsüsüne çıkarak Türk bayrağı açtı ve Kazak sporcuların açtığı bayrağın önüne geçirdi.



Çağlayan, Kazak sporcuların kendi bayraklarını öne geçirmek istemesine izin vermedi ve kısa süreli gerginlik yaşandı. Madalyalar takılırken Kazak sporcular kendi bayraklarını bu kez kürsünün arkasından açtı. Gerginlik anları kameralara yansıdı.