Samanyolu Haber /Gündem / Türk ve Mısır fırkateyni arasında gerginlik /06 Aralık 2020 16:38

Türk ve Mısır fırkateyni arasında gerginlik

Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kıbrıs'ın katılımıyla İskenderiye'nin kuzeybatısındaki deniz bölgesinde gerçekleşen Medusa askeri tatbikatında Türk ile Mısır fırkateynleri (büyük gemileri destekleyen, nispeten küçük modern savaş gemisi) arasında ufak çaplı gerginlik yaşandı.

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Tatbikatın sürdüğü sırada Türk savaş gemileri de İskenderiye açıklarında neler olup bittiğini izlemek için bulunuyordu.

Daha önce Doğu Akdeniz’de yaşanan bir başka gerginlikte Yunan fırkateyni "Lemnos" ile çarpışan Türk fırkateyni Kemal Reis'in bu sefer de Medusa tatbikat sahasına oldukça yakın bulunması bir Mısır fırkateynin tepkisine neden oldu.

Yunan medyası tatbikat sırasında Mısır firkateynisinin Kemal Reis adlı Türk fırkateyninin tatbikat sahasına çok yakın bulunması nedeniyle tepki gösterdiğini yazdı.

Yunan SKAI TV kanalı Mısır fırkateynin bölgedeki Türk fırkateynine doğru hareket ettiği ve bölgeden uzaklaşması için uyardığını öne sürdü.

Uyarının akabinde Türk fırkateyni yön değiştirerek bölgeden uzaklaştığı belirtilirken, Yunan medyası ayrıca Medusa tatbikatının Ankara'yı çok rahatsız ettiğini ve tatbikat boyunca Türk savaş gemilerinin olan biteni izlemek amacıyla bölgede bulunduğunu yazdı.
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