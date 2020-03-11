Samanyolu Haber /Gündem / Türk ve Yunan güvenlik botları çarpıştı! /11 Mart 2020 20:28

Türk ve Yunan güvenlik botları çarpıştı!

Muğla’nın Bodrum ilçesine ait Akyarlar mahallesine 6 mil uzaklıktaki İstanköy arasında mültecilere müdahale eden Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu ile Türk sahil güvenlik botunun Bodrum açıklarında kapışması sırasında botlar çarpıştı. Çarpışmada Yunan botununda küçük bir hasar olduğu öğrenildi.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar mahallesi yakınlarından bindikleri lastik botlarla 6 mil uzaklıktaki Yunanistan'a ait İstanköy (Kos) adasına geçmeye çalışan göçmenlere müdahale sırasında Türk ve Yunan botlarının gerginlik yaşadığı belirtildi.

15 DAKİKA SÜREN KOVALAMACA YAŞANDI

İstanköy adasında yayın yapan kosnews24 haber sitesinin bugün yayınladığı haberde olay bu sabah saat 05.45'te meydana geldi.

Göçmenlere müdahale eden Yunan sahil güvenliğinin peşine takılarak kovalayan Türk sahil güvenlik botunun Yunan botuna arkadan çarptığı ve hasar meydana geldiği belirtildi.

Yaklaşık 15 dakika süren kovalamacada yaralanan olmadığı, Yunan botunun ada limanına geri döndüğü belirtildi.
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