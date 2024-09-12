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Türk yargı tarihine kara leke: Yerel mahkeme AİHM'in Yalçınkaya kararını tanımadı!

Yüzbinlerce mağdurun ve AİHM'nin yakından takip ettiği Yalçınkaya davasında, yerel mahkeme büyük bir skandala imza attı. AİHM'nin kararlarını yok gören yerel mahkeme, tanıkların lehte beyanlarına rağmen Yüksel Yalçınkaya'ya yeniden ceza verdi.

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Uluslararası hukukta suç sayılmayan eylemlerinden dolayı meslekten atılan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen öğretmen Yüksel Yalçınkaya hakkındaki yeniden yargılama bugün (12 Eylül 2024) Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. AİHM kararını hiçe sayan ve uygulamayan yerel mahkeme, daha önce verilen ceza kararını tekrarladı.

YEREL MAHKEMEDEN ULUSLARARASI SKANDAL
Davada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yalçınkaya’nın başvurusunda ByLock kullanımı, sendika ve dernek üyeliği, Bank Asya’ya para yatırma gibi suçlamaları hukuka aykırı bularak hak ihlali tespit ettiği karara uyulup uyulmayacağı merak konusuydu.

Davanın 2 Nisan 2024 tarihinde görülen ilk duruşmasında emniyetten “yeni araştırma” istenmesi nedeniyle 12 Eylül’e ertelenmişti. İlk duruşmada öğretmen Yalçınkaya’nın ailesi ve avukatlar duruşma salonuna alınmamıştı.

KHK Platformlarının ve siyasi partilerin de takip ettiği duruşmada mahkeme AİHM’in ‘suç yok’ dediği Yalçınkaya dosyasını hiçe saydı ve ilk verdiği ceza kararını yeniden verdi.

TANIKLAR: "YALÇINKAYA'YI TANIMIYORUZ'
Duruşmada, Yalçınkaya'nın ByLock iletişim listesinde olduğu iddia edilen tanık, “Yüksel Yalçınkaya’yı cezaevinden tanıyorum, önceden bir tanışıklığım yok” dedi.

Bir diğer tanık ise, “Ben adliye personeline dini sohbet  verirdim. Yüksel Yalçınkaya’yı görmedim” ifadelerini kullandı.

SAVCI DA AİHM KARARLARINI TANIMADI
Duruşmada savcı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği karara uymadı ve ilk verilen mahkumiyet kararının onanmasını istedi.

Ardından söz verilen Yalçınkaya'nın avukatı Özcan Akıncı, mütalaa için süre istemedi, 'Savunma yapmaya hazırız' dedi.

AİHM'YE RAĞMEN YENİDEN CEZA
Yüzbinlerce mağdurla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve uluslararası hukuk kuruluşalarının da yakından takip ettiği duruşmada mahkeme heyeti, Türkiye’nin de altına imza attığı uluslararası hukuk kurullarını ve AİHM kararlarını yok gördü. Mahkeme daha önce verdiği kararda direndi ve yeniden ceza kararı verdi.  
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