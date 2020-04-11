Samanyolu Haber /Ekonomi / Türk yetkili doğruladı: Türkiye FED'e dolar istemek için gitti, IMF kesinlikle yok /11 Nisan 2020 10:59

Türk yetkili doğruladı: Türkiye FED'e dolar istemek için gitti, IMF kesinlikle yok

Türkiye'nin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) swap hattı ve diğer fonlama imkanları konusunda ABD ile görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Ankara'nın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile bir anlaşma yapmayı düşünmediğini, çünkü halkın fon hakkında negatif bir algıya sahip olduğunu belirtti.

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Öte yandan yetkililer, Ankara'nın mümkün olursa ABD Merkez Bankası'ndan fon bulma konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Fed, yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde dolara talebin yükselmesiyle birlikte Brezilya, Güney Kore ve Meksika gibi ülkelerle geçici swap hattı anlaşması yapmıştı. 'Swap'ta Fed, diğer ülkelerin para birimlerini dolarla takas ediyor.

Bir Türk yetkili, "Swap konusunda iki ülke arasında en yüksek seviyede temas oldu. Türkiye bu ihtimale pozitif bakıyor" dedi. Bir başka yetkili de, "Swap hattı olasılığı Türkiye'ye oldukça çekici geliyor" dedi.

ABD merkezli Bloomberg ajansı da geçen günlerde Türkiye'nin döviz ihtiyacı için Fed'in swap hattına katılmak için resmi başvuruda bulunduğunu yazmıştı.

Dün yapılan görüşmelerde ne kadar ilerleme kaydedildiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. 

Konuyla ilgili Reuters'a bilgi veren bir başka kaynak, "Türkiye, kaynaklar için IMF dışında her türlü seçeceği değerlendiriyor ve birçok farklı yerle temas halinde dedi.
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