Türk yetkili İngiliz medyasına konuştu: Kara harekatı için bugün karar verilebilir

6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin de yaralandığı İstiklal'deki terör saldırısı sonrasında Suriye topraklarına yapılan hava harekatı sonrasında bugün Reuters’a konuşan üst düzey Türk yetkililer bir kara harekâtının gerçekleşebileceğinin sinyalini verdi.







Reuters’a konuşan Türk yetkili, “Türk ordusu, kara operasyonu öncesinde birkaç gün içinde hazır olur. Bu karar bugünkü kabine toplantısında alınabilir” dedi. İsmini açıklamayan yetkili, “TSK’nın tamamen hazır olması için birkaç gün yeterli” dedi. İsmini açıklamayan yetkili, “Operasyonun başlaması çok uzun sürmez. Hepsi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatına bağlı” dedi.





Reuters’a konuşan bir diğer Türk yetkili de, “Bütün hazırlıklar tamam. Şimdi sadece siyasi kararın alınması kaldı” dedi. Reuters haber ajansı, Erdoğan’ın Mayıs ayında Suriye’de YPG’ye bir askeri operasyon düzenlenebileceğini açıklamıştı.





Reuters’a konuşan ilk Türk yetkili Menbiç, Kobani ve Tel Rifat’ın hedefler arasında olduğunu söyledi. Yetkili Ankara’nın Moskova ve Washington ile temas halinde olduğunun da altını çizdi.





Geçen hafta gerçekleşen hava harekâtı sonrasında Rusya ve ABD gerilimin tırmanmaması için çağrıda bulunmuştu.



