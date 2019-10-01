Türk yolcu uçaklarında artık hava polisi bulunacak

Hava polisleri, “hava aracının ve yolcuların güvenliğini tehlikeye atan yasa dışı müdahale eylemlerine karşı, aracın, yolcuların ve mürettebatın güvenliğini” sağlayacak. Mürettebat hava polisinin kim olduğunu bilecek ancak yolcular bilmeyecek. Yönetmelik salı günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





“Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Bulundurulan Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlilerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik” başlıklı yönetmelik hava polislerinin seçimi, eğitimi ve görev ve çalışma esaslarını tarif ediyor.





Yönetmelikte hava polisi “Türk tescilli sivil hava araçlarında uluslararası uçuşlarda görevlendirilen özel eğitimli emniyet teşkilatı personeli” olarak tanımlanıyor. Kuralsız yolcu ise “uçakta kalkış öncesinde uçak kapısının kapanmasından, indikten sonra tekrar açılmasına kadar olan sürede yolcu ve personel düzenini veya güvenliğini tehlikeye atacak hareketlerde bulunan, uçaktaki malzemelere zarar veren, tehdit eden veya sivil havacılık alanında uygulanan mevzuat kurallarına ve mürettebatın uyarılarına uymayan kişi”.





Yönetmeliğe göre hava polisleri görevlendirildiği uçuşta görevi itibarıyla kaptan pilotlara ve uçuş mürettebatı ekibine hiyerarşik olarak bağlı olmayacak. Hava polisi seçiminde sıkı şartlar da aranıyor. Bunlar arasında şu maddeler yer alıyor: Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli olmak, emniyet teşkilatında fiilen beş yıl çalışmış olmak, en az ön lisans mezunu olmak ve son üç performans atışında ayrı ayrı 90 puan ve üzeri puan almış olmak.





Uçakta en az 2 polis olacak





Uçaklarda görevlendirilecek hava polisi sayısı; hava aracı tipi, yolcu kapasitesi, uçuş süresi, uçuş yapılacak bölgenin risk durumu ve istihbari bilgileri göz önüne alınarak belirlenecek. Görevlendirilecek hava polisi sayısı ikiden az olmayacak. Ülke ve riskin boyutuna göre bu sayı artabilecek.