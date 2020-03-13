Türk-Yunan sınırında yine gerilim yaşandı

Türkiye'nin Yunanistan sınırındaki Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen sığınmacılar ile güvenlik güçleri arasında dün akşam gerginlik yine tırmandı. Sınırda ateş yakan sığınmacıların Yunan tarafındaki güvenlik güçlerine molotof kokteyli ve taş attığı bildirildi. Bölgedeki muhabirlerin ve Yunan medyasının aktardığına göre, Yunan güvenlik güçleri de göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile sığınmacılara müdahalede bulundu. Ayrıca Yunan güvenlik güçlerinin dumanı göçmenlere doğru yönlendirmek için büyük vantilatörler kullandığı aktarıldı.





Atina, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıkladığı 29 Şubattan bu yana, 500’den fazlası Perşembe günü olmak üzere, 45 bin sığınmacının yasadışı olarak ülkeye girmesinin engellendiği açıkladı.









Türkiye-Yunanistan sınırında gerinlik sürerken Avrupa Birliği (AB) içişleri bakanları Brüksel’de bugün bir araya geliyor.





Bakanların gündeminde Türk-Yunan sınırındaki sığınmacı krizi ve koronavirüse karşı alınacak önlemler bulunuyor.





Türk hükümetinin İdlib'deki saldırı sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini duyurması üzerine Yunanistan sınırında ortaya çıkan sığınmacı kriziyle ilgili içişleri bakanları son durum hakkında bilgilendirilecek.





AB sınır koruma ajansı Frontex sınırdaki birimlerini artırma ve Atina’ya sığınmacı krizi ile mücedele için ekstra para yardımı yapma kararı almıştı.





Dün AB Komisyonu, Yunan adalarını terk edip geldiği ülkeye gönüllü olarak dönmek isteyen sığınmacılara kişi başına 2 bin euroluk para ödemesi yapacağını açıklamıştı.





AB içişleri bakanları bugün ayrıca koronavirüsle mücadele kapsamında birlik ülkelerindeki son durumu ve alınan önlemleri görüşecek. Bakanlar virüsün yayılmasının engellenmesi için ek önlemleri de ele alacak.