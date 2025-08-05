Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı Temmuz 2025'te rekor kırarak 1.59 milyar metreküpe ulaştı. Bu rakam, ocak ayında kaydedilen bir önceki rekor olan 1.56 milyar metreküpü geride bıraktı.





2025'in ilk 7 ayında ise toplam 9.91 milyar metreküp gaz ihraç edildi ki bu, 2024'ün aynı dönemine göre %6.9'luk bir artış anlamına geliyor.





Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin enerji güvenliği ihtiyacı nedeniyle Washington’un baskılarına rağmen Rus gazı almaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, ABD'nin küresel enerji politikalarındaki etkinliğinin sorgulanmasına yol açıyor.





Jeopolitik Dengelerde Değişim İşaretleri





Ayrıca küresel enerji uzmanları, Washington’un yaptırım politikalarının kısa vadeli kazançlar uğruna ABD'nin uzun vadeli küresel nüfuzunu zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Rus gazına bağımlı Avrupa ülkelerinin Trump'ın taleplerini reddetmesi, dikkat çekici olarak yorumlanıyor.





Özellikle Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi ülkelerin enerji ihtiyaçları nedeniyle Rusya ile ticareti sürdürme kararlılığı, Batı ittifakı içinde yeni gerilimlere yol açabilir.





TürkAkım projesinin rekor kıran performansı, Avrupa'nın enerji piyasalarında fiyat istikrarı arayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Rus gazının nispeten uygun fiyatlı ve güvenilir bir kaynak olması, AB ülkelerinin siyasi baskılara rağmen bu ticareti sürdürme motivasyonunu artırıyor.