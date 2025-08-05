Samanyolu Haber /Dünya / Türkakımı’ndan Avrupa'ya Rus gazı akışı arttı /05 Ağustos 2025 14:11

Türkakımı’ndan Avrupa'ya Rus gazı akışı arttı

Türkakımı üzerinden Avrupa'ya Rus gazı akışında rekor artış gerçekleşti.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Rusya'nın Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı Temmuz 2025'te rekor kırarak 1.59 milyar metreküpe ulaştı. Bu rakam, ocak ayında kaydedilen bir önceki rekor olan 1.56 milyar metreküpü geride bıraktı. 

2025'in ilk 7 ayında ise toplam 9.91 milyar metreküp gaz ihraç edildi ki bu, 2024'ün aynı dönemine göre %6.9'luk bir artış anlamına geliyor.

Uzmanlar, Avrupa ülkelerinin enerji güvenliği ihtiyacı nedeniyle Washington’un baskılarına rağmen Rus gazı almaya devam edeceğini öngörüyor. Bu durum, ABD'nin küresel enerji politikalarındaki etkinliğinin sorgulanmasına yol açıyor. 

Jeopolitik Dengelerde Değişim İşaretleri

Ayrıca küresel enerji uzmanları, Washington’un yaptırım politikalarının kısa vadeli kazançlar uğruna ABD'nin uzun vadeli küresel nüfuzunu zayıflatabileceği uyarısında bulunuyor. Rus gazına bağımlı Avrupa ülkelerinin Trump'ın taleplerini reddetmesi, dikkat çekici olarak yorumlanıyor.

Özellikle Almanya, Avusturya ve Macaristan gibi ülkelerin enerji ihtiyaçları nedeniyle Rusya ile ticareti sürdürme kararlılığı, Batı ittifakı içinde yeni gerilimlere yol açabilir.

TürkAkım projesinin rekor kıran performansı, Avrupa'nın enerji piyasalarında fiyat istikrarı arayışının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Rus gazının nispeten uygun fiyatlı ve güvenilir bir kaynak olması, AB ülkelerinin siyasi baskılara rağmen bu ticareti sürdürme motivasyonunu artırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkakımı’ndan Avrupa'ya Rus gazı akışı arttı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:47