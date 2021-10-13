Samanyolu Haber /Gündem / Türkan Elçi avukatlık ruhsatını aldı /13 Ekim 2021 17:15

Türkan Elçi avukatlık ruhsatını aldı

2015 yılında Sur'da uğradığı suikastle hayatını kaybeden Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi hukuk fakültesini bitirdi. Elçi, avukatlık ruhsatını alarak cübbesini giydi.

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Türkan Elçi, hukuk fakültesini geçen yıl bitirmişti

28 Kasım 2015 tarihinde Diyarbakır Sur’da öldürülen Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi avukat oldu. Avukatlık ruhsatı alıp cübbesini giyen Elçi fotoğrafını Twitter’da paylaştı. Elçi, “Bugün avukatlık ruhsatımı aldım. Benim için bir mesleğe başlama belgesi olmaktan daha başka anlamlar taşıyan bu belgeyi alırken ‘Kadınlar için elzem olan laik bir dünyanın güçlenmesi umuduyla’ dileğini diledim” ifadelerini kullandı.

TÜRKAN ELÇİ, GEÇEN YIL MEZUN OLMUŞTU 

Tahir Elçi hayattayken hukuk fakültesine başlayan Türkan Elçi, geçen yıl mezun olmuştu. Elçi, mezun olduktan sonra eşinin dava dosyasına hukuki yardım sağlayacağını belirterek, “Orada bulunmam benim açımdan bir zorunluluk, bir görevdir” demişti.

 
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