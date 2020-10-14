Türkan Elçi eşinin davasına stajyer avukat olarak katılacak!

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin davasının ilk duruşması 21 Ekim’de görülecek. Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek olan davaya Tahir Elçi’nin eşi Türkan Elçi de stajyer avukat olarak katılacak.







Eşi hayattayken başladığı hukuk fakültesinden bu yıl mezun olan Türkan Elçi, davaya avukat olarak katılacağını duyurduğu tweet’inde şunları söyledi: “Ömrün boyunca hukuk mücadelesine inanıyorsun, hukuka inanan eşinden ilham alarak hukuk okuyorsun, stajyer avukat olarak meslek hayatının ilk duruşması eşinin cinayet dosyası oluyor. 21 Ekim günü (beş yıl aradan sonra) nihayet birileri ilk kez yargılanacak.”

