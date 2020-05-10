Samanyolu Haber /Gündem / Türkçe Olimpiyatları'nın tanınmış yüzlerinden Anneler Günü sürprizi /10 Mayıs 2020 15:14

Türkçe Olimpiyatları'nın tanınmış yüzlerinden Anneler Günü sürprizi

Türkçe Olimpiyatları'nın tanınmış yüzleri korona döneminde yaptıkları çalışmaları bu sefer 'anneler günü' için yaptılar

Penceresiz kaldım Anne

Romanya, Kosova, Almanya, Tunus ve Orta Asya’dan yetenekli öğrenciler; Corona günlerinde evdeki imkanlarıyla Anneler Günü için Ahmet Kaya’nın en sevilen eserlerinden "Penceresiz Kaldım Anne" parçasını seslendirdi. 


Ümit Nağmeleri’nin internet üzerinden bir araya getirdiği genç yetenekler
‘’Hani benim gençliğim nerde
Bilyelerim topacım 
Kiraz ağacında yırtılan gömleğimi
Çaldılar çocukluğumu habersiz
Penceresiz kaldım anne’’ dedi. 

Geçmiş yıllarda düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’ndaki performansları ile tanınan genç müzisyenler bu kez, Anneler Günü için kamera karşısına geçti. Corona günleri nedeniyle her öğrencinin kendi evindeki imkanlarla yaptığı kayıtlar Ümit Nağmeleri tarafından bir araya getirildi.

Hazırlanan video klipte anne ve babasının yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle ölüme sürüklenen ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ahmet Burhan Ataç’ın fotoğraflarına da yer verildi. Fotoğrafta Ahmet Burhan'ın annesi Zekiye Ataç ve insan hakları aktivisti Natali Avazyan da görülüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkçe Olimpiyatları'nın tanınmış yüzlerinden Anneler... Sonraki Haber >>

Penceresiz kaldım Anne

Penceresiz kaldım Anne

Katlimize Ferman Çıkardılar

Katlimize Ferman Çıkardılar

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Polis küçük çocukların üzerine ateş etti

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Dik yamaçlar onun için problem değil!

Spor yaparken dikkatli olmak gerekir!

Spor yaparken dikkatli olmak gerekir!

700 metre yüksekliğindeki uçurumun üzerine salıncak yaptılar

700 metre yüksekliğindeki uçurumun üzerine salıncak yaptılar

Sütçü sosyal mesafeyi korumanın yolunu bulmuş!

Sütçü sosyal mesafeyi korumanın yolunu bulmuş!

Londra'da bisiklete ilgi arttı

Londra'da bisiklete ilgi arttı

Yüksek teknoloji ürünü dezenfekte kabini

Yüksek teknoloji ürünü dezenfekte kabini

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır

Sevda Noyan: 15 Temmuz kursağımızda kaldı. Bizim sitede hâlâ 3-5 tane var, listem hazır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:27:33