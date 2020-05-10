Türkçe Olimpiyatları'nın tanınmış yüzlerinden Anneler Günü sürprizi

Romanya, Kosova, Almanya, Tunus ve Orta Asya’dan yetenekli öğrenciler; Corona günlerinde evdeki imkanlarıyla Anneler Günü için Ahmet Kaya’nın en sevilen eserlerinden "Penceresiz Kaldım Anne" parçasını seslendirdi.









Ümit Nağmeleri’nin internet üzerinden bir araya getirdiği genç yetenekler

‘’Hani benim gençliğim nerde

Bilyelerim topacım

Kiraz ağacında yırtılan gömleğimi

Çaldılar çocukluğumu habersiz

Penceresiz kaldım anne’’ dedi.





Geçmiş yıllarda düzenlenen Türkçe Olimpiyatları’ndaki performansları ile tanınan genç müzisyenler bu kez, Anneler Günü için kamera karşısına geçti. Corona günleri nedeniyle her öğrencinin kendi evindeki imkanlarla yaptığı kayıtlar Ümit Nağmeleri tarafından bir araya getirildi.





Hazırlanan video klipte anne ve babasının yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle ölüme sürüklenen ve geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Ahmet Burhan Ataç’ın fotoğraflarına da yer verildi. Fotoğrafta Ahmet Burhan'ın annesi Zekiye Ataç ve insan hakları aktivisti Natali Avazyan da görülüyor.