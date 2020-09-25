Turkcell de Varlık Fonu'na geçiyor

Nisan ayında Türkiye korona salgını ile mücadeleye yoğunlaşmış iken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Meclis’e sevk edilen Korona ile Mücadele Torba Yasası’nda salgınla alakası olmayan düzenlemelerin de yer alması eleştirilere yol açmıştı. Bunlardan birisi İnternet ve sosyal medya yasaklarını, diğeri de Türkiye Varlık Fonu (TVF) yasasında değişiklikleri içeriyordu.







Para Analiz'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu’nun, Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için ilgili tüm ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli izinler alındı.





Türkiye Varlık Fonu’nun Turkcell hisselerinin yüzde 26,2’sini satın alarak Turkcell’in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için, mevzuat uyarınca Türkiye ve ilgili diğer ülkelerin düzenleyici kurumlarından gerekli tüm izinlerin alındığı bildirildi.





Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 21 Ekim 2020 tarihinde Turkcell Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirileceğini duyurdu. Genel Kurul’da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek.





Hisse devir işleminin, Turkcell’in Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından gerçekleşmesi bekleniyor.





Söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi, hissedarlar arasında geçmişten süregelen hukuki davaların sona erdirilmesi, azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim prensiplerinin geliştirilmesi, Turkcell’in mevcut temettü politikasının desteklenmesi ve temettü öngörülebilirliğinin sağlanması konularında aşama kaydedilmesini sağlayabilir.





TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer yaratma paydasında buluşturacak ve Turkcell’in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız. Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken Turkcell’de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell’de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.