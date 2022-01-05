Samanyolu Haber /Spor / Turkcell Süper Kupa finalinde ilk 11'ler açıklandı /05 Ocak 2022 20:19

Turkcell Süper Kupa finalinde ilk 11'ler açıklandı

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finalinde ilk 11'ler açıklandı.

SHABER3.COM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, karşı karşıya geliyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre işte 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Pjanic, Kenan, Larin, Batshuayii

FTA Antalyaspor: Boffin, Eren, Doğukan, Milosevic, Güray, Kudriashov, Poli, Crivelli, Ghacha, Bünyamin, Veysel

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, geçen sezonun Spor Toto Süper Lig şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupası sahibi Beşiktaş ile kupa finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasında oynanacak.

Karşılaşma Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda yapılacak. Saat 20:45’te başlayacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.
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