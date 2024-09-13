Turkcell, Ukrayna’daki yatırımlarını sattı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Lifecell, Ukrayna’nın üçüncü büyük mobil operatörüydü ve bu satışla birlikte NJJ Holding’in kontrolüne geçti. RBC gazetesi, satışın 2023 yılının sonunda duyurulduğunu ve nihayetinde tamamlandığını bildirdi.





Yeni sahipler, Lifecell’i sabit hat ve ücretli televizyon sağlayıcısı Datagroup-Volia ile birleştirmeyi planlıyor. Birleşmenin ardından yeni oluşumun, Ukrayna genelinde 10 milyondan fazla kişiye mobil hizmet sunması ve 4 milyondan fazla haneye sabit hat bağlantısı sağlaması bekleniyor.





Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile 435 milyon dolarlık yeni yatırımlar için anlaşmalar yapmayı hedefliyorlar.





2023 yılında Lifecell’in %19,8’ine getirilen el koyma kararı, 2024 yılı Nisan ayında kaldırıldı. RBC, bu kararın Turkcell’in sermayesindeki Lüksemburg merkezli IMTIS Holdings’in Rusya bağlantılı sermaye yapısı nedeniyle alındığını belirtiyor. El koyma sorununun çözülmesiyle birlikte satış tamamlanabildi.