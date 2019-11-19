Turkcell'de skandal!

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) kontrolüne geçen cep telefonu operatörür Turkcell yeni bir skandala imza attı.





E-devlet uygulaması üzerinden abonelik sorgulaması yapan binlerce kişi kendilerini "Turkcell abonesi" olarak görünce şaşkına döndü.





15 KASIM'DA TURKCELL'E ABONE YAPILMIŞLAR





Çok sayıda kişi Turkcell’in internet servisi markası olan Superonline aboneliklerini e-devlet üzerinden sorguladıklarında, kendi adlarına 15 Kasım'da bir GSM aboneliği de oluşturulduğunu gördü.





Kendi rızası dışında nasıl abone yapıldığını sormak için Turkcell Müşteri Hizmetleri'ni arayanlara şu cevap verildi: “Turkcell TV kullanımı için tanımlama yapılmış, ancak fatura kesimi olmayacak.”





Skandalın sosyal medyada yayılması üzerine sadece Superonline abonelerinin değil, eski Turkcell GSM abonelerinin ve hiç Turkcell kullanmamış olanların da e-devlet üzerinde sanki “Turkcell abonesiymiş” gibi gösterildikleri ortaya çıktı.





Konuyla ilgili açıklama yapan Turkcell ise e-devlet üzerindeki GSM aboneliği kaydının yanlışlıkla oluşturulduğunu söyledi.





Şirket, veri tabanlarında bulunmayan kimlik ve kişisel bilgilerin yasal olmayan bir şekilde, dışarıdan satın alınmadığının altını çizdi.





TURKCELL AKP'NİN KONTROLÜNDE





Çukurova Grubu'nun sahibi Mehmet Emin Karamehmet'in Rus ortağı Alfa ile yaşadığı ihtilaf sebebiyle 2012 yılında "bağımsız üye" ismi altında eski bakanlar Hilmi Güler ve Atilla Taş başta olmak üzere beş kişi Turkcell yönetim kurulu üyeliğine tayin edilmişti.





Halihazırda Turkcell'in yönetim kurulu başkanlığını AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın "sır küpü" diye bilinen Ahmet Akça yürütüyor.



