TURKEN Foundation'dan ENSAR ve TURGEV için dev harcama

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, ABD’deki Türken Foundation’un ENSAR ve TÜRGEV vakıflara adına yaptığı harcamayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.







Özcan’ın paylaşımı şöyle:





“ABD Adalet Bakanlığı resmi kayıtlarına göre ABD’deki Türken Foundation, ENSAR ve TURGEV vakıfları adına sadece 2022 senesinin ikinci yarısında ABD’de yaklaşık 270 Milyon TL (14.3 milyon dolar) harcama yapmış. Türken Foundation’a Türkiye’den giden toplam para 2 milyar TL”





Özcan, bu harcamaların dekontlarının fotoğraflarını da paylaşımına ekledi.















