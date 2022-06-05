TURKEN'e Suudi Arabistan'dan şaibeli para trafiği belgelendi

İLİŞKİLERİN BOZUK OLDUĞU DÖNEMDİ





TÜRKEN Vakfı’nın Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkilerinin dip seviyede olduğu dönemde Suudi Arabistan’daki bankadan kredi çekmesi dikkat çekti.





























CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’deki TÜRKEN Vakfı’yla ilgili yaptığı açıklamaların yankıları devam ederken, CHP’nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, vakıfla ilgili yeni belgeler açıkladı.Kılıçdaroğlu'nun videosunda işaret ettiği TURKEN Vakfı hakkında neler biliniyor?Kılıçdaroğlu'nun videosunda işaret ettiği TURKEN Vakfı hakkında neler biliniyor?Kılıçdaroğlu, TÜGVA ve Ensar Vakfı’nın kurduğu ve yönetiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesinden kişilerin olduğu TÜRKEN Vakfı’na Türkiye’de para aktarıldığını ileri sürmüştü.Kılıçdaroğlu: Erdoğan ve ailesi ABD'de paravan vakıf kurdu; TÜRGEV ve Ensar 1 milyar lira taşıdıKılıçdaroğlu: Erdoğan ve ailesi ABD'de paravan vakıf kurdu; TÜRGEV ve Ensar 1 milyar lira taşıdıYurter Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TÜRKEN Vakfı’nın 2020 yılında Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan 35 milyon dolar borç aldığını kaydetti.Özcan, konuyla ilgili bazı soruları da gündeme taşıdı.CHP’li Yurter Özcan’ın paylaşımları şöyle:“TÜRKEN VAKFI / YENİ BELGELER: Senelerdir sorularımıza cevap veremeyen yetkililere bugün de yeni sorularımız var.1) Suudi Arabistan’daki İslam Kalkınma Bankası’ndan Haziran 2020’de niçin 35 MİLYON DOLAR borç aldınız?2) New York’ta gökdelen yaptığınız arsayı nakit aldınız. Yıllık %5 faiz ödenecek bu 35 milyon dolar ne için kullanılacak? Taksitler için Türkiye'nin kaynakları mı heba edilecek?3) 2014-2020 arasında topladığınız 67 milyon dolar bağışa ek olarak son 2 senede ne kadar topladınız?”Suudi Arabistan hükûmetine muhalif konumdaki Suudi gazeteci ve köşe yazarı Cemal Kaşıkçı 2 Ekim 2018'de, Suudi Arabistan'ın İstanbul, Türkiye'deki başkonsolosluğunda, Suudi Arabistan hükûmeti ajanları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu öldürüldü.Bu suikast Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri derinden sarstı. Ankara, Suudi yöneticileri cinayetin arkasında olmakla suçladı. Suudiler ise Ankara’ya sert tepki gösterdi.İki ülke arasındaki ilişkiler bu sene atılan adımlarla normalleşme sürecine girdi.