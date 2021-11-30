Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş ailesinde Bahçeli çatlağı: Herkes kırk kere düşünsün /30 Kasım 2021 17:31

Türkeş ailesinde Bahçeli çatlağı: Herkes kırk kere düşünsün

Alparslan Türkeş anma toplantısında yaşanan saldırı sonrası Seval ve Ahmet Kutalmış Türkeş'ten gelen Bahçeli'ye yönelik açıklamaların ardından Tuğrul Türkeş MHP liderine destek verdi.

SHABER3.COM

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen anma toplantısına Ülkü Ocakları üyesi oldukları iddia edilen bir grubun saldırmasının ardından Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'ten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek geldi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Alparslan Türkeş'in diğer oğlu ve vakıf başkanı Ahmet Kutalmış Türkeş ile eşi Seval Türkeş saldırının ardından Devlet Bahçeli ve MHP'yi eleştiren açıklamalar yapmıştı. Tuğrul Türkeş ise MHP genel başkanlığına ilk kez seçildiği 1997 yılındaki olaylı kongrede rakibi olduğu Bahçeli'ye yönelik açıklamaları isim vermeden eleştirdi.

Türkeş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir. Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim" dedi.



BAHÇELİ YAVAŞ'I HEDEF ALMIŞTI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün olayla ilgili yaptığı açıklamada geçmişte MHP'den Beypazarı Belediye Başkanlığı da yapan Mansur Yavaş'a yönelik olarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkeş ailesinde Bahçeli çatlağı: Herkes kırk kere... Sonraki Haber >>

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

Promter'ı okumayı beceremeyen Bahçeli'nin traji komik halleri

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

İşte, İngiliz F-35'inin uçak gemisinden 'düşme anı'

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Devlet Bahçeli Mansur Yavaş'ı tehdit etti

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

Enes Kanter ABD vatandaşı oldu, soyadına ‘Freedom’ ekledi

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

İstanbul'da lodos felakete yol açtı

Hatıraların dilinden Türk Okulları

Hatıraların dilinden Türk Okulları

O başardı!...

O başardı!...

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Ekonomiyi eleştiren vatandaşa 'işlem başlatma' tehdidi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

Kendilerine korna çalan genci 4 polis tekmeledi

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'

'Saray, bile isteye halkı fakirleştiriyor'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:19:57