Türkeş ailesinde Bahçeli çatlağı: Herkes kırk kere düşünsün

Alparslan Türkeş Vakfı tarafından düzenlenen anma toplantısına Ülkü Ocakları üyesi oldukları iddia edilen bir grubun saldırmasının ardından Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş'ten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye destek geldi.







Gazete Duvar'ın haberine göre Alparslan Türkeş'in diğer oğlu ve vakıf başkanı Ahmet Kutalmış Türkeş ile eşi Seval Türkeş saldırının ardından Devlet Bahçeli ve MHP'yi eleştiren açıklamalar yapmıştı. Tuğrul Türkeş ise MHP genel başkanlığına ilk kez seçildiği 1997 yılındaki olaylı kongrede rakibi olduğu Bahçeli'ye yönelik açıklamaları isim vermeden eleştirdi.





Türkeş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Her zaman ifade ettiğim gibi babamın partisi; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve onun muhterem Genel Başkanı Sayın Bahçeli’ye yönelik saldırılar ancak Türkiye düşmanlarını sevindirir. Herkesin kırk kere düşünüp bir kere konuşmasını tavsiye ederim" dedi.













BAHÇELİ YAVAŞ'I HEDEF ALMIŞTI





MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün olayla ilgili yaptığı açıklamada geçmişte MHP'den Beypazarı Belediye Başkanlığı da yapan Mansur Yavaş'a yönelik olarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Beyin elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Arkasında bir ülkücü nefes var" demişti.