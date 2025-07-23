Türkeş’in kızından Bahçeli’ye çok sert sözler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, Cumhurbaşkanının iki yardımcısından birinin Alevi, diğerinin Kürt olması yönündeki önerisi siyaset arenasında büyük yankı uyandırdı. Söz konusu açıklama, Bahçeli tarafından da doğrulandı. Bahçeli, bu önerinin “terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde “samimi bir düşünce” olduğunu söyledi ve öneriyi “etnik ve mezhebi barışa katkı sunabilecek bir siyasi önerme” olarak niteledi.



Ancak Bahçeli’nin bu açıklamaları, kamuoyunda “Türkiye’yi Lübnanlaştırma” tartışmasını alevlendirdi.



Ayyüce Türkeş: "Bu Türkiye’nin Bekasına Tehdittir"



İYİ Parti Adana Milletvekili ve merhum Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Bahçeli’nin önerisine sert tepki gösterdi. “Bu akıl alacak bir laf değil” diyen Türkeş, Türkiye’nin böyle bir kimlik sorunu olmadığını belirtti.



“Bu öneri, Türkiye’yi Lübnanlaştırmaktır, bölmektir. Böyle bir söylemi iyi niyetli bulmam mümkün değil” ifadelerini kullanan Türkeş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 66. maddesine atıfta bulunarak, vatandaşlık bağı olan herkesin “Türk” sayıldığını hatırlattı.



“Türkeş Olarak Reddediyorum”



Sözlerine duygusal bir vurgu da ekleyen Türkeş, bu önerinin Alparslan Türkeş’in mirasına aykırı olduğunu söyledi:

“Babam ömrünü Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne adadı. Bu tür ifadeler beni yaralıyor. Türkeş olarak reddediyorum.”



Türkeş, İYİ Parti olarak bu tür politikaları boşa çıkaracaklarını belirterek, “Biz Türk milletiyle birlikte bu oyunu bozacağız” dedi.



Bahçeli: “Çarpıtılıyor”



Devlet Bahçeli ise tepkilere karşı yaptığı açıklamada, sözlerinin çarpıtıldığını savundu. Etnik ve mezhebi temelli tartışmaların Türkiye’ye zarar verdiğini, bu nedenle önerisinin çözüm arayışı içerdiğini ileri sürdü.



Siyasi Yansımalar



Bahçeli’nin bu önerisi, yeni bir “açılım süreci” benzeri tartışmaları da beraberinde getirirken, milliyetçi ve muhafazakâr çevrelerden gelen tepkilerin dozunun artması dikkat çekti. Bahçeli’ye yönelik eleştirilerin özellikle MHP tabanında nasıl karşılık bulacağı, önümüzdeki günlerde merak konusu.