Türkeş'e MHP'den sert Kavala tepkisi: 'Kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar'

Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala'yla ilgili çıkışına MHP'den sert tepki geldi.



MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından yapılan açıklamada "Kirli ilişki ağı ve yaptıklarıyla daima Türkiye’nin milli beraberliği ve istikrarını hedef alan bir şahsın kanunda karşılığı bulunan cezasını alması ve bu cezasını çekmesi kadar tabi bir durum olamaz" denildi.



Açıklamada, Türkeş'in ismi verilmeden "Kim olduğu çok iyi bilinen Osman Kavala gibi bir ismin rezilliklerini bugünlerde gizlemeye yeltenenler, aynı ismin kepazelikleri altında kendilerini tüketmekten kurtulamazlar. Azgın söylemlerle Kavalacı olmak, milletin hakkına girmenin kendisidir" ifadeleri kullanıldı.



TUĞRUL TÜRKEŞ NE DEMİŞTİ?

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, Gezi Davası'ndan tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala’yı ziyaret edeceğini söylemiş “Osman Kavala’yı ilk kez o ziyarette görmüş olacağım. İşte gerçek millilik, yurtseverlik bu. Bana öğretilen milliyetçilik bu” demişti.



