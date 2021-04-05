Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş'in oğlu mezarlığa sokulmadı: Babam Bahçeli'ye ajan derdi, şikayetçiyim /05 Nisan 2021 08:55

Türkeş'in oğlu mezarlığa sokulmadı: Babam Bahçeli'ye ajan derdi, şikayetçiyim

AKP eski milletvekili Kutalmış Türkeş'in, babasının ölüm yıldönümünde mezarını ziyaret etmesi MHP'li bir grup tarafından engellendi. Türkeş, "Devlet Bahçeli, ne de yanındaki Türkeş düşmanları! ölüm dışında hiç bir güç babamın yüce makamına girmeme engel olamaz!" dedi.

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Babası Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret etmesi bir süre engellenen AKP eski Milletvekili Kutalmış Türkeş, “Ne Alparslan Türkeş’in güvenilmez ajan dediği Devlet Bahçeli, ne de yanındaki Türkeş düşmanları! ölüm dışında hiç bir güç babamın yüce makamına girmeme engel olamaz!”dedi.

Babasının vefat yıldönümü nedeniyle dün sabah kabrine giden Kutalmış Türkeş, bir grup tarafından anıt mezara alınmadı. Duruma tepki gösteren Kutalmış Türkeş uzun süren çabalar sonucu ziyareti gerçekleştirdi. Türkeş, olayın ardından Çiftlik Polis Karakolu’na giderek kendisini içeri almayan şahıslardan şikayetçi oldu.

Türkeş’in, babasının kabri başında 45 dakika dua ettikten sonra ayrıldığı öğrenildi. MHP eski Genel Başkanı Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997’de Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti

Türkeş, babasının ziyaretinde bir fotoğrafla paylaştığı mesajda ise MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. Türkeş, ” Ne Alparslan Türkeş’in güvenilmez ajan dediği Devlet Bahçeli, ne de yanındaki Türkeş düşmanları! ölüm dışında hiç bir güç babamın yüce makamına girmeme engel olamaz! Tıpkı bugün MHP Genel Merkezi’nden talimat aldıklarını söyleyerek yolumu kesen eşkıyalara engel olmadığı gibi!”dedi.
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