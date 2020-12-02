Samanyolu Haber /Politika / Türkeş'in oğlundan MHP yönetimine eleştiri /02 Aralık 2020 00:34

Türkeş'in oğlundan MHP yönetimine eleştiri

Eski MHP lideri Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış Türkeş’ten MHP yönetimini eleştiren bir açıklama geldiği belirtildi.

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Babalar gününde babası Alparslan Türkeş için yaptığı paylaşımda MHP yönetimini ağır bir dille eleştiren Kutalmış Türkeş’ten MHP’lileri hedef alan yeni bir paylaşım geldi.

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in oğlu Kutalmış Türkeş, MHP yönetimini topa tuttu. Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım’ı kasteden Kutalmış Türkeş, Yıldırım için “Türkeş’in resmini ayaklar altına alan” ifadelerini kullandı.

TÜRKEŞ’İN KÖPEĞİ OLURDU

Yıldırım hakkında ağır ifadeler kullanan Türkeş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Eğer birisi Alparslan Türkeş’e ‘Buda kılıklı’ deseydi; o Türkeş’in dava arkadaşı değil, ancak köpeği olurdu! İşte bu yüzden Türkeş’e hakaret ederek MHP tabelasını ve Türkeş’in resmini ayakları altında çiğneyen, Türkçe konuşamayan Yaşar Yıldırım MHP başkan yardımcısı şuan!”

Kutalmış Türkeş, Babalar Günü’nde de babası Alparslan Türkeş’i şu ifadelerle andı: “Senin sayende hüküm sürüp utanmadan bize meydan okuyanlar var! Merak etme babaların babası, ardından korkunç bir intikam alacaklar var!”

MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş de, Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Alaattin Çakıcı tarafından kaleme alınan mektup sonrası CHP Liderini arayarak parti yönetiminin tutumundan duyduğu rahatsızlığı iletmişti.
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