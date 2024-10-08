Türkevi inşasındaki rüşvet ABD basınında: Bina 60’tan fazla kusura rağmen...

Bold Medya'da yer alan haber e göre New York’taki Türkevi’nin açılışıyla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, New York İtfaiyesi’nin 60’tan fazla kusur tespit etmesine rağmen binanın açılmasına göz yumuldu. Skandalın merkezinde, AKP’li yöneticiler diplomatlar ve iş insanları ile New York Belediye Başkanı Eric Adams arasında yasadışı ilişkiler yer alıyor.





Türk yetkilileri, Türkevi’nin açılışının 2021’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde gerçekleşmesi için çalışıyordu. Ancak, New York İtfaiyesi 2018’de yeni kurallar getirmişti ve bina bu yeni düzenlemelere uymuyordu. Bu durum, inşaatın daha da gecikmesine neden olacaktı. Mühendisler uyarılar yapsa da gerekli değişiklikler yapılmadı. Yetkililer, yasal sorunları aşmak için doğrudan Adams’a yönelerek yasadışı yöntemlere başvurdu.





Türk yetkililer, itfaiyedeki müfettişleri etkileyemedikleri için Adams’la olan ilişkilerini kullanmaya karar verdi. Brooklyn Belediye Başkanlığı döneminden beri yatırım yaptıkları Adams’ın New York Belediye başkanı olmasının ardından Türk yetkililer, ona pahalı hediyeler vermeye başladılar. Özellikle Türk Hava Yolları üzerinden sağlanan ucuz biletler ve lüks otellerde ücretsiz konaklamalar, Adams’ı etkilemek için kullanıldı. Bu hediyeler karşılığında Adams’tan Türkevi’nin itfaiye sorunlarının çözülmesi istendi. Dönemin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, Adams ve onun yakın adamlarına gönderdiği mesajlarda, “bugüne kadar biz seni destekledik, artık sıra sende” ifadelerini kullandı.





Resmi mahkeme belgelerine göre Adams, itfaiye müfettişlerine baskı yaparak binadaki eksikliklerin göz ardı edilmesini istedi. Aksi takdirde müfettişlere işlerinden olacağını söyledi. Bunun üzerine New York İtfaiyesi müfettişleri, 60’dan fazla eksik olmasına rağmen binanın açılışına izin verdiler.





300 milyon dolara mal olduğu bildirilen binanın inşaatına 2012 yılında başlanmış ve 3 yılda bitirilmesi planlanmıştı. Ancak birçok hatalı adım ve yanlış işlem nedeniyle 2021 yılına gelindiğinde hala inşaat tamamlanamamıştı. 2021 yılının başında inşaatı yürüten şirketlere, “Eylül ayında Erdoğan New York’a gelecek, o zamana kadar binanın tamamlanmasını istiyoruz” mesajı verildi. Fiziksel ve yasal açılardan imkansız olan bu talebi karşılamak için hem şirket, hem de Türk yetkililer büyük çaba içine girdiler. Yıllardan beri ayak bağı olan itfaiye denetimini aşmak için Adams ile irtibata geçtiler.





Erdoğan’ın binayı açması planlanan Eylül’ün başında itfaiye müfettişleri, binanın bu şartlar altında hiçbir şekilde açılamayacağını belirten bir rapor yazdılar. Durumdan haberdar edilen Adams, itfaiye müdürüne baskı yaparak, gerekli imzaların atılmasını sağladı. Bunun üzerine Başkonsolos Reyhan Özgür, Adams’a içinde gülücük emojisi olan, “Siz Türkiye’nin dostusunuz” mesajı yazdı.