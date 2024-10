Türkevi inşasındaki rüşvet ABD basınında: Bina 60’tan fazla kusura rağmen...

Bold Medya'da yer alan haber e göre New York’taki Türkevi’nin açılışıyla ilgili rüşvet ve yolsuzluk iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, New York İtfaiyesi’nin 60’tan fazla kusur tespit etmesine rağmen binanın açılmasına göz yumuldu. Skandalın merkezinde, AKP’li yöneticiler diplomatlar ve iş insanları ile New York Belediye Başkanı Eric Adams arasında yasadışı ilişkiler yer alıyor.