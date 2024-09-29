Türkevi yargılamasında çarpıcı iddia: ‘Ucu AKP’ye uzanabilir’

ABD’de New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında, aralarında yolsuzluk ve rüşvetle suçlandığı davada ilk duruşma tamamlandı. Adams’a yönelik suçlamalar arasında New York’taki Türkevi binası kapsamında Türk yetkililerden rüşvet aldığı iddiası da bulunuyor. Washington’da yaşayan ve davayı takip eden gazeteci Yılmaz Polat süreci Cumhuriyet’e değerlendirdi.







Hukuki sürecin 2021’de başladığını anımsatan Polat, “ABD sistemi bu konularda çok hassas, ABD başkanı 200 dolardan daha değerli hediye bile kabul edemez, bu nedenle de üç gündür gündemde bu konu var” dedi. Davaya konu olan yerin Dışişleri Bakanlığı’na ait Türkevi olduğunu ve Türken Vakfı’nın yaptığı gökdelenden ayrı olduğuna değinen Polat, “Ancak muhtemelen o vakıf ve bina da davaya dahil olacak. Çünkü iddianamede isimler olmasa da işaret edilen kişi ve kurumların içerisinde o vakıfla ilişkili kişiler de var” ifadelerini kullandı. İddianamede, “Türk hükümeti ile bağlantısı olan kişi ve kurumlar” ibaresine de dikkat çeken Polat şunları söyledi: “Dava, Rıza Sarraf ve Halkbank davalarının da görüldüğü mahkemede devam ediyor. İddianamede iktidara yönelik ‘belediye üzerinden nüfuz sağlamak’ suçlaması ile Türk iş insanları ve iktidara yakın kurumlar vurgusu da var. Soruşturmanın, AKP yönetimi, Türk iş insanlarıyla vakıf, kurum ve kuruluş yetkililerini kapsayacak şekilde genişleyebilir.”

