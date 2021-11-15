Samanyolu Haber /Gündem / 'Turkey Tribunal’ insan hakları ihlallerini Avrupa Parlamentosu’nda anlatacak /15 Kasım 2021 15:18

'Turkey Tribunal’ insan hakları ihlallerini Avrupa Parlamentosu’nda anlatacak

‘Turkey Tribunal’ Mahkemesi, 20-24 Eylül tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirdiği oturumu müteakiben, bugün Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komitesi’nde Erdoğan rejiminin yaptığı hak ihlallerini, raporlarındaki tüyler ürpertici bulguları ve mahkemenin nihai mutalaasını anlatacak

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Erdoğan Rejiminin hak ihlallerinin yargılandığı Turkey Tribunal Mahkemesi, Cenevre’deki oturumların ardından bu kez de Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye’deki hak ihlallerini parlamenterlere anlatacak, sorularını cevaplayacak.

‘Turkey Tribunal’ Mahkemesi, 20-24 Eylül tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirdiği toplantıların ardından yayınladığı sonuç bildirgesinde Türkiye’de sistematik işkence uygulandığı kararına varmıştı.

‘Turkey Tribunal’ Mahkemesi Başkanı Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens, “Tanıklıklar, uluslararası yargı makamlarına ulaştırılırsa, ‘insanlığa karşı işlenen suçlar’ kategorisinde değerlendirilir ve sanıklar ağır cezalar alabilir” ifadelerini kullanmıştı.

TRIBUNAL KOORDİNATÖRÜ SUNUM YAPACAK

Tribünal’in koordinatörü ve “İnsanlığa Karşı Suçlar” raportörü Prof. Em. Johan Vande Lanotte, bugün İnsan Hakları Komitesi’nin davetlisi olarak Avrupa Parlamentosu’nda sunum yapacak.

Prof. Vande Lanotte önce Turkey Tribunal’i tanıtacak, sonra Tribunal’in raporlarındaki tüyler ürpertici bulguları ve mahkemenin nihai mutalaasını sunacak ve ardından İnsan Hakları Komitesi üyesi olan Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Turkey Tribunal’in raportörlerinden Hakim Luca Perilli de “Türkiye’de Adalete Erişim ve Yargı Bağımsızlığı” konusunda komiteye hitap edecek.

İPTAL EDİLMESİ İÇİN YOĞUN ÇABALAR

Toplantıdan rahatsız olan Türk Dışişleri’nin ve diplomatik misyonunun programın iptal edilmesi için yoğun çaba sarfettiği belirtiliyor.

Program Brüksel saatiyle 13.45’te, Türkiye saatiyle 15.45’te başlayacak.

Program YouTube’da İngilizce ve Türkçe olarak yayınlanacak.
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