Samanyolu Haber /Gündem / [Turkey Tribunal] Kaçırılan Gökhan Güneş'in avukatı anlattı: İşkence ve kaçırma devlet politikası /21 Eylül 2021 13:05

[Turkey Tribunal] Kaçırılan Gökhan Güneş'in avukatı anlattı: İşkence ve kaçırma devlet politikası

İkitelli’deki evinden Başakşehir’deki işine gitmek üzere evden çıkan, otobüsten iner inmez de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılan Gökhan Güneş'in avukatı Sezin Uçar Turkey Tribun duruşmasına katılarak son durumu anlattı ve mahkeme heyetine bilgi verdi.

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İstanbul İkitelli’den çalıştığı Başakşehir’deki şantiyeye gitmek üzere 20 Ocak 2021 tarihinde otobüsen indiği sırada 4-5 kişi tarafından kaçırılan sosyalist işçi Gökhan Güneş'in yaşadıklarını avukatı soru cevaplar eşliğinde şöyle anlattı:
Gökhan Güneş
Gökhan, kaçırıldıktan sonra 6 gün boyunca işkence gördü. Türkiye ve Kürdistan coğrafyası 90'lı yıllarda sistematik bir devlet politikasıydı. Bu politikanın devam ettiğini ve devletin sindirme faaliyeti olarak konumlandığını görüyoruz. Bunun bir amacı da ajanlaştıma faaliyetidir. Gökhan kaçırılınca hemen savcılığa başvuru yaptık ancak günlerce dosyaya bir savcı bile atanmadı. Çok fazla başvuru yaptık ve resmi bir açıklama istedik ancak bulunana kadar tek cevap alamadık. Ancak yaptığımız ısrarlı eylemler sonucu serbest bırakıldı. Askıya alınma, çıplak bekletme, kaba dayak, tehdit gibi işkencelerin yapıldığını gördük. Issız bir yerde bırakılana kadar bunları yaşadığını biz de öğrenmiş olduk. Bu kaçırma politikasının artık Türkiye'de işlemeyeceğini de eylemlerimizle göstermiş olduk. Şu an soruşturulsun diye işkence davası açtık ancak Türkiye'de yargı çok isteksiz ve ağır çalışıyor. Türk yargısı işkencecilere yani faillere ortaklık ediyor"


Avukat Uçar, daha sonra soru cevap kısmında müvekkil Güneş'in sağlığının işkence sebebiyle bozulduğunu da ekledi.

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