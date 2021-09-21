[Turkey Tribunal] Kaçmaz: Kaçırıldığım uçakta ailemin canı ve namusuyla tehdit edildim

Mesut ve Meral Kaçmaz, Pakistan'daki evlerine bir gece yarısı AKP hükümetinin isteğiyle Pakistan polisi tarafından baskınla gözaltına alındığını ve uzun bir süre gözaltına kaldıklarını anlattılar.







Türkiye'ye MİT'e ait özel jetle iki kız çocuğuyla gönderilen Kaçmaz çiftinden Meral Kaçmaz, "Türkiye'de 6 ay hücrede tutuldum. Diğer koğuşlarda da çocukları için ağlayan kadınlar vardı. Bu süre zarfında ömrümün sonuna kadar burada kalacağımızı düşündüm. Önüme getirilen evrakları ise imzalamadım. Bir gün masum olduğumun bir mahkeme tarafından tescil edileceğini düşündüm ancak 6.3 yıl cezaya çarptırılarak serbest kaldım. " diye konuştu.





Mesut Kaçmaz, uzun yıllar yaşadıkları Pakistan'da dosyalarının temiz olduğunu Türk yetkililerin de kabul ettiğini belirtirken tek suçlarının AKP'ye destek olmamak olduğunu ifade etti.







Soru ve Cevaplar





Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni: Sizi kim kaçırdı?







Cevap: Bizi 15-20 kişi kaçırdı. Bunlar Pakistan polisiydi ama bunların arasında bir Türk MİT görevlisi de vardı. Ancak dönüş yolunda Türk görevliler bizi getirdi.







Prof. Dr. Ledi Bianku: İnişinizde neler yaşadınız? Uçak yetkilileri sizi resmi yetkililere mi devretti?







Cevap: Pakistan'daki uçağa zorla götürüldük. 5 saat uçakta işkence gördüm. Burada kızıma ve eşime tecavüz etmekle beni tehdit ettiler. Atatük havalimanı'na indik ve burada da ağır ifadelerne devam ettiler. Hepimizin gözlerini bağlamışlardı. İndikten sonra bize normal bir yolcuymuşuz gibi davrandılar. Polis bizim pasapırtumuzu isteyince kaçırıldığımızı anlattım, sonrasında bize belge düzenlediler. Burada eşim ve çocuklarımla ayrıldım.





Angelita Baeyens: Neden hedeflendiniz dersiniz? Neden bunları yaşadınız?





Cevap: Emin değilim ama galiba keyfi şekilde seçildim. Pakistan yetkilileriyle iyi illşkilerim vardı oysa ki. Suçlama olarak Pak-Türk Okullarında çalışmış olmam gösterildi.Suçlamalar arasında Bank Asya'ya para yatırmam suç olarak yazıldı.





Dr. John Pace: Demin izlediğimiz video kim tarafından yapıldı. O videodaki görüntüler gerçek miydi?





Cevap: Bu video bu duruşma için yapıldı. Bazı eklemeler yapıldı bu duruşma için. Oda, parmaklılar vs eskiden çekilmiş fotoğraflar, bu fotoğraflarımızı bulup ekledik videoya.



Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni: Suç Pakistan'da gerçekleşmiş. Bu konuyu orda da mahkemeye taşıdınız mı?





Cevap: AKP rejiminin Pakistan devleti üzerine çok büyük etkisi var. Darbe girişimi sonrası Pakistan, bizim okulların idaresini değiştirdi. Devlet yetkilileri de bize bazı tehditlerde bulundu ve okulları devretmezsek herkesin Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi. Bu dönemde ilk defa bize istihbarat memurları geldiler ve ofisimizde bazı evrakları görmek istediler. Bazı belgeleri inceledikten sonra özür dilediler ve baskına gerekçe olarak gelen evrakların Türk elçiliğinden geldiğinden bahsettiler. Kaçırılmamdan 10 gün önce AKP yetkilileri ile Pakistan istihbarat yetkilileri görüşme yapmışlar. Bu dönemde biz de BM'ye başvurmuştuk ve bu ülkede bir yıl daha kalabileceğimiz söylenmişti. (72 saat içinde ülkeyi terk edin emri verilmişti bize) Kaçırılmamın ardından Pakistan'da mahkemeye başvurduk. Mahkeme bir karar verdi ama biz o saatte Türkiye'ye götürülmüştük çoktan. Bu arada Pakistan'lı yetkiliker biz sizi 6 aydır zaten takip ediyorz bir suç bulamadık dediler ama kaçırma dışında bir seçeneklerinin olmadığını ifade ettiler farklı yoldan.







Programa öğleden sonra devam edilecek

















