[Turkey Tribunal] Kaçmaz: Kaçırıldığım uçakta ailemin canı ve namusuyla tehdit edildim

Mesut ve Meral Kaçmaz, Pakistan'daki evlerine bir gece yarısı AKP hükümetinin isteğiyle Pakistan polisi tarafından baskınla gözaltına alındığını ve uzun bir süre gözaltına kaldıklarını anlattılar.
Türkiye'ye MİT'e ait özel jetle iki kız çocuğuyla gönderilen Kaçmaz çiftinden Meral Kaçmaz, "Türkiye'de 6 ay hücrede tutuldum. Diğer koğuşlarda da çocukları için ağlayan kadınlar vardı. Bu süre zarfında ömrümün sonuna kadar burada kalacağımızı düşündüm. Önüme getirilen evrakları ise imzalamadım. Bir gün masum olduğumun bir mahkeme tarafından tescil edileceğini düşündüm ancak 6.3 yıl cezaya çarptırılarak serbest kaldım. " diye konuştu.
Mesut Kaçmaz, uzun yıllar yaşadıkları Pakistan'da dosyalarının temiz olduğunu Türk yetkililerin de kabul ettiğini belirtirken tek suçlarının AKP'ye destek olmamak olduğunu ifade etti.
Soru ve Cevaplar
Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni: Sizi kim kaçırdı?
Cevap: Bizi 15-20 kişi kaçırdı. Bunlar Pakistan polisiydi ama bunların arasında bir Türk MİT görevlisi de vardı. Ancak dönüş yolunda Türk görevliler bizi getirdi.
Prof. Dr. Ledi Bianku: İnişinizde neler yaşadınız? Uçak yetkilileri sizi resmi yetkililere mi devretti?
Cevap: Pakistan'daki uçağa zorla götürüldük. 5 saat uçakta işkence gördüm. Burada kızıma ve eşime tecavüz etmekle beni tehdit ettiler. Atatük havalimanı'na indik ve burada da ağır ifadelerne devam ettiler. Hepimizin gözlerini bağlamışlardı. İndikten sonra bize normal bir yolcuymuşuz gibi davrandılar. Polis bizim pasapırtumuzu isteyince kaçırıldığımızı anlattım, sonrasında bize belge düzenlediler. Burada eşim ve çocuklarımla ayrıldım.
Angelita Baeyens: Neden hedeflendiniz dersiniz? Neden bunları yaşadınız?
Cevap: Emin değilim ama galiba keyfi şekilde seçildim. Pakistan yetkilileriyle iyi illşkilerim vardı oysa ki. Suçlama olarak Pak-Türk Okullarında çalışmış olmam gösterildi.Suçlamalar arasında Bank Asya'ya para yatırmam suç olarak yazıldı.
Dr. John Pace: Demin izlediğimiz video kim tarafından yapıldı. O videodaki görüntüler gerçek miydi?
Cevap: Bu video bu duruşma için yapıldı. Bazı eklemeler yapıldı bu duruşma için. Oda, parmaklılar vs eskiden çekilmiş fotoğraflar, bu fotoğraflarımızı bulup ekledik videoya.
Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni: Suç Pakistan'da gerçekleşmiş. Bu konuyu orda da mahkemeye taşıdınız mı?
Cevap: AKP rejiminin Pakistan devleti üzerine çok büyük etkisi var. Darbe girişimi sonrası Pakistan, bizim okulların idaresini değiştirdi. Devlet yetkilileri de bize bazı tehditlerde bulundu ve okulları devretmezsek herkesin Türkiye'ye gönderileceği ifade edildi. Bu dönemde ilk defa bize istihbarat memurları geldiler ve ofisimizde bazı evrakları görmek istediler. Bazı belgeleri inceledikten sonra özür dilediler ve baskına gerekçe olarak gelen evrakların Türk elçiliğinden geldiğinden bahsettiler. Kaçırılmamdan 10 gün önce AKP yetkilileri ile Pakistan istihbarat yetkilileri görüşme yapmışlar. Bu dönemde biz de BM'ye başvurmuştuk ve bu ülkede bir yıl daha kalabileceğimiz söylenmişti. (72 saat içinde ülkeyi terk edin emri verilmişti bize) Kaçırılmamın ardından Pakistan'da mahkemeye başvurduk. Mahkeme bir karar verdi ama biz o saatte Türkiye'ye götürülmüştük çoktan. Bu arada Pakistan'lı yetkiliker biz sizi 6 aydır zaten takip ediyorz bir suç bulamadık dediler ama kaçırma dışında bir seçeneklerinin olmadığını ifade ettiler farklı yoldan.
Programa öğleden sonra devam edilecek
CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hakimler ve Özgeçmişleri
Turkey Tribunal'e katılan ve bunun karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyerek gönüllü olarak yargılamaları gerçekleştiren hakimlerin özgeçmişleri ve Hukuk kariyerleri ise şöyle:
Başkan Prof. Em. Dr. Françoise Barones Tulkens:
1976-98: Université de Louvain la Neuve’de profesör
1998-2012: Strazburg’daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi?nde yargıç ve daha sonra başkan yardımcısı
2012-2016: BM Kosova İnsan Hakları Danışma Paneli Üyesi
2013-2018: AB Temel Haklar Ajansı Bilim Kurulu Üyesi
2016-2017: “Monsanto Tribunal Mahkemesi » başkanı
Dr. Johann van der Westhuizen
1976-1998: Pretoria Üniversitesi’nde İnsan Hakları Merkezi profesörü ve kurucu direktörü
1999-2004: Güney Afrika Yüksek Mahkemesi Transvaal Şubesinde Yargıç
2004-2016: Güney Afrika Anayasa Mahkemesi eski Hakimi
Angelita Baeyens
Halihazırda Robert F. Kennedy İnsan Hakları Uluslararası Savunuculuk ve Dava Takibi Başkan Yardımcısı
2012’den beri Georgetown Üniversitesi Hukuk Merkezi’nde Yardımcı Hukuk Profesörü
2012-2014: BM Siyasi İşler Bakanlığı Siyasi İşler Sorumlusu
2006-2012: Inter-American İnsan Hakları Komisyonu’nda hukuk görevlisi
Prof. Em. Dr. Giorgio Malinverni
Halen Avrupa Konseyi İdare Mahkemesi Başkan Yardımcısı
1965: Cenevre’deki Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde Doktora
2011: Zürih Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi
1974-1980: Cenevre Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Profesör
1990-2006: Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu)
2007-2011: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi (Strazburg)
Prof. Dr. Ledi Bianku
Halen Strazburg Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Enstitüsü’nde Doçent
2008-2019: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hakimi
2006-2008: Venedik Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu Üyesi
Sabikan, Arnavutluk Sulh Hakimi Yüksek Okulu ve Tiran Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde (Arnavutluk) insan hakları, AB hukuku ve uluslararası kamu hukuku dersleri verdi.
Dr. John Pace
Uluslararası arabuluculuk ve uluslararası anlaşma prosedürleri ile ilgilenen uluslararası insan hakları hukuku uzmanı
2000-2002: New South Wales Üniversitesi Avustralya İnsan Hakları Merkezi Direktörü, şu anda Diplomasi Eğitim Programı Direktörü
2004-2006: BM Irak Yardım Misyonu İnsan Hakları Ofisi Şefi
1978-1991 ve 1993-1994: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu Sekreteri
1978-1988 Çeşitli ülkelerdeki soruşturma görevlerini içeren Özel Prosedürler Başkanı