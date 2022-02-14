Samanyolu Haber /Gündem / Johan Vande Lanotte, Türkiye’yi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürecek /14 Şubat 2022 15:36

Johan Vande Lanotte, Türkiye’yi Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne götürecek

Turkey Tribunal’in organizatörü Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Türk rejimini (Erdoğan’ı) Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı!

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Türkiye’de AKP rejimi tarafından sistematik adam kaçırma, işkence ve keyfi tutuklamalar yapıldığına dikkat çeken Belçika’nın eski bakanı ve Turkey Tribunal’in organizatörü Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne başvuru yapacağını açıkladı.

Turkey Tribunal’in organizatörü Prof. Dr. Johan Vande Lanotte, Tribunal’in “insanlığa karşı suç” unsurlarının oluştuğuna dair verdiği kararla, Lahey’e (Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne), Avrupa Konseyi’ne, Avrupa Birliği’ne ve Birleşmiş Milletler’e başvurularda bulunacaklarını söyledi.

Mediahuis gazetelerinin haberine göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kişisel olarak da suçlanıp yargılanmayacağına henüz karar verilmezken Johan Vande Lanotte’a göre, Erdoğan özellikle insanlığa karşı suçlardan suçlu.

Lanotte, “Bireysel sorumluluk konusunda uluslararası bir mahkeme olan Hollanda’daki Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne gitmek için bireysel dosyaları ayrıntılı hazırlayacağız. Buna sahip olduğumuzda, bu dosyaları Magnitsky Yasası’na bir başvuru için de kullanabiliriz.” İfadelerini kullandı.

Johan Vande Lanotte siyaseti iki yıl önce bıraktı. Daha sonra Ghent’li avukat Walter Van Steenbrugge’un firmasına katıldı. Bu firma, yaklaşık 800 işkence ifadesi, 60 adam kaçırma ve 2.000 keyfi tutuklama vakası iddiası topladığını söylüyor.

Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan zanlıları yargılamak için 20 yıl önce kuruldu. Türkiye’deki Erdoğan rejiminin bu tanıma tam olarak uyduğunu kaydeden Vande Lanotte, “Demokrasi yok denecek kadar az. İnsan hakları açısından, sadece otoriter bir rejimdir. Ayrıca Türkiye, muhalifleri kaçırmak ve işkence yapmak için terör veya casusluk suçlamalarını kötüye kullanıyor.” dedi.

Vande Lanotte iki yıl önce siyaseti bıraktığında, Ghent’li avukat Walter Van Steenbrugge’un ofisinde yeni bir kariyere başladı. Hukuk firması yaklaşık 800 işkence, 60 adam kaçırma ve 2 bin keyfi gözaltı vakası hakkında tanık ve delil topladı.

Diğer yandan dikkat çeken açıklamayla ilgili haber Fransız ve Hollanda medyasında da yer aldı. Haberlerin orjinal linkine aşağıdaki adreslerden ulaşılabilir: 








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