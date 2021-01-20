Turkey Tribunal' üçüncü toplantısı yarın

Pandemi sebebiyle sanal ortamda yapılacak webinar ı “Türkiye’de Yaşanan Hukuksuzlukların Cezalandırılmaması” konuşulacak









21 Ocak 2021’de yapılacak toplantıya Avrupa Parlementosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marie Arena da katılacak .

Türkiye’deki mağduriyetlere dikkat çekebilmek için çok önemli bir organizasyon. Zoom üzerinden ve Youtube’dan canlı yayınlanacak programın 10.000’lerce kişi tarafindan izlenmesi Mağduriyetlerin ve hukuksuzlukların büyüklüğünü göstermek açısından önemli .





Brüksel saatiyle 14:00, Türkiye saatiyle 16:00’da yapılacak webinarı seyretmek üzere kaydomak için süre bugün doluyor









“Günümüz Türkiye’sinde Cezasızlık”

21 Ocak 2021

ZOOM KAYIT linki:

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_uUZoSkIbRXGypA5OcM5TUw

YouTube CANLI YAYIN linki: https://youtu.be/0ZSP-_PK9JQ

https://twitter.com/turkey_tribunal/status/1348555246914555909?s=20

https://www.facebook.com/TurkeyTribunal/posts/229160442036148

Avrupa’nın başkenti Brüksel’de, toplumsal duyarsızlaşmadan rahatsız olan önemli bir girişimci tarafından oluşturulan ' Turkey Tribunal' üçüncü toplantısını yapacak