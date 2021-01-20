Samanyolu Haber /Gündem / Turkey Tribunal' üçüncü toplantısı yarın /20 Ocak 2021 19:41

Turkey Tribunal' üçüncü toplantısı yarın

Türkiye’deki hukuksuzlukla ilgilenen uluslararası kişi ve kurumların dikkatini çekecek ve ajandalarında yer almasını sağlayacak Turkey Tribunal' üçüncü toplantısını yapacak

SHABER3.COM

Avrupa’nın başkenti Brüksel’de, toplumsal duyarsızlaşmadan rahatsız olan önemli bir girişimci tarafından oluşturulan ' Turkey Tribunal' üçüncü toplantısını yapacak 
Pandemi sebebiyle sanal ortamda yapılacak webinar  ı “Türkiye’de Yaşanan Hukuksuzlukların Cezalandırılmaması” konuşulacak 


21 Ocak 2021’de  yapılacak toplantıya Avrupa Parlementosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marie Arena da katılacak . 

Türkiye’deki mağduriyetlere dikkat çekebilmek için çok önemli bir organizasyon.  Zoom üzerinden ve Youtube’dan canlı yayınlanacak programın 10.000’lerce kişi tarafindan izlenmesi  Mağduriyetlerin ve hukuksuzlukların büyüklüğünü göstermek açısından önemli .

Brüksel saatiyle 14:00, Türkiye saatiyle 16:00’da yapılacak webinarı seyretmek üzere kaydomak için süre bugün doluyor 


“Günümüz Türkiye’sinde Cezasızlık”

21 Ocak 2021

ZOOM KAYIT linki:


YouTube CANLI YAYIN linki: https://youtu.be/0ZSP-_PK9JQ

https://twitter.com/turkey_tribunal/status/1348555246914555909?s=20

https://www.facebook.com/TurkeyTribunal/posts/229160442036148
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