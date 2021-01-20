Turkey Tribunal' üçüncü toplantısı yarın

Pandemi sebebiyle sanal ortamda yapılacak webinar ı “Türkiye’de Yaşanan Hukuksuzlukların Cezalandırılmaması” konuşulacak
21 Ocak 2021’de yapılacak toplantıya Avrupa Parlementosu İnsan Hakları Komitesi Başkanı Marie Arena da katılacak .
Türkiye’deki mağduriyetlere dikkat çekebilmek için çok önemli bir organizasyon. Zoom üzerinden ve Youtube’dan canlı yayınlanacak programın 10.000’lerce kişi tarafindan izlenmesi Mağduriyetlerin ve hukuksuzlukların büyüklüğünü göstermek açısından önemli .
Brüksel saatiyle 14:00, Türkiye saatiyle 16:00’da yapılacak webinarı seyretmek üzere kaydomak için süre bugün doluyor
“Günümüz Türkiye’sinde Cezasızlık”
21 Ocak 2021
ZOOM KAYIT linki:
YouTube CANLI YAYIN linki: https://youtu.be/0ZSP-_PK9JQ
https://twitter.com/turkey_tribunal/status/1348555246914555909?s=20
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