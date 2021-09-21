Samanyolu Haber /Gündem / Turkey Tribunal'de bugün bir ilk olacak: İlk kez MİT tarafından kaçırılan bir kişi konuşacak /21 Eylül 2021 10:34

Turkey Tribunal'de bugün bir ilk olacak: İlk kez MİT tarafından kaçırılan bir kişi konuşacak

Türkiye Tribunali halk mahkemesi dün Cenevre’de başladı. 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 15’e kadar 5 gün boyunca duruşma devam edecek ve Cuma günü mahkeme heyeti saat 17.00’de kararını açıklayacak. Bugünkü oturumda ise çok önemli isimler konuşacak.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski başkanı başkanlığında 6 hakimden oluşan mahkeme heyeti yargılamayı gerçekleştiriyor. Duruşma öncesinde işkence, adam kaçırma, basın özgürlüğü, adalete erişim, suç işleyen kamu görevlilerinin ceza almaması ve insanlığa karşı suç başlığı altında toplam 6 raporu hazırlayan raportörler ile toplam 15 tanık mahkeme tarafından dinlenecek. 

Bugün (21 Eylül 2021 Salı) ‘zorla kaçırılma’ kapsamında 3 ayrı tanık dinlenecek. Dinlenecek tanıklardan birisi Türkiye’de MİT tarafından kaçırılıp uzun süre işkenceye maruz bırakılanlardan. MİT tarafından kaçırılan Mustafa Özbey ilk defa aleni olarak yaşadığı süreci tüm detaylarıyla anlatacak. Kaçırma olayının faillerinin kimler olduğunun anlatılacağı programda ayrıca işkence ve adalete erişim kapsamında önemli tanıklar yaşadıklarını anlatacaklar. 



TURKEY TRIBUNAL 21 EYLÜL 2021 SALI PROGRAMI 

Saat Program

10:00-10:30 Tanık 4'ün Duruşması (kaçırılmalar)

10:30-11:00 Tanık 5'in Duruşması (kaçırılmalar)

11:00-11:30 Kahve Molası

11:30-12:00 Tanık 6'nın Duruşması (kaçırılmalar)

12:00-12:30 Türk Hükümeti için müdahale olasılığı

12:30-14:00 Öğlen arası

14:00-15:30 Philippe Leruth tarafından “Türkiye'de Basın Özgürlüğü” raporunun sunumu

15:30-16:00 Kahve Molası

16:00-16:30 Tanık 7’nin Duruşması (basın özgürlüğü)

16:30-17:00 Tanık 8’in Duruşması (basın özgürlüğü)

17:00-17:30 Tanık 9’un Duruşması (basın özgürlüğü)
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