Samanyolu Haber /Gündem / Yoğun bakımlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıktı /23 Ağustos 2021 11:01

Yoğun bakımlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıktı

Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, yoğun bakımlardaki doluluk oranının yüzde 70’e çıktığını açıkladı.

Yoğun bakımlardaki doluluk oranı %70'in üzerine çıktı

Covid-19 vaka sayıları yüksekliğini korurken, can kaybı da artmaya devam ediyor. Dün Türkiye’de 19 bin 351 vaka, 232 can kaybı kaydedildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bulaşıcılığı yüksek delta varyantının vakaların yüzde 90’ını oluşturduğunu bildirmişti.

Uzmanlar sıklıkla salgına karşı vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Geçtiğimiz yıl hastaneler ve yoğun bakımlarda yaşanan yoğunluğun bu yıl meydana gelmemesi için önlemlere dikkatle uyulması gerektiği vurgulanıyor.

DHA’ya konuşan Demirkıran, durumun ciddileştiğini şu ifadelerle aktardı: “Ekim – Kasım gibi endişelerimiz var, hastalık tekrar artış olur mu diye o yüzden bu konuda gerekli olan tüm hazırlıkları bütün yoğun bakımcı arkadaşlarımız yapıyorlar. Zaten pandemi döneminde en büyük sıkıntıları yaşayanlar yoğun bakımla ilgilenen hekimler oldu. Yoğun bakımlar doldu, taştı yer bulunamaz oldu.

Dolayısıyla şu anda buna karşı tedbirli olmak için hazır durumdayız gibi görünüyor. Geçen yıl bu dönemde daha az hasta sayısı var gibi gözüküyordu. Tabi hasta sayısı arttıkça bizi endişelendiriyor. Günlük vaka sayısının artışı bir problem ama bunu önlemenin yolunun olduğunu bilip de yapmıyor daha enteresan. Doluluk oranı şu anda yüzde 60-70’ler civarında görülüyor. Biraz dikkate almak uyarılmak lazım. Oran artabilir dikkatli davranmak lazım.”
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