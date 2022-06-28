Samanyolu Haber /Spor / Türkiya A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi /28 Haziran 2022 23:12

Türkiya A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale yükseldi

İspanya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı, 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda çeyrek finale yükseldi.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları C Grubu’ndaki üçüncü ve son maçında İspanya’yı 3-1 mağlup etti ve 3’te 3 yaparak namağlup lider olarak çeyrek finale yükseldi.

Maçta Yaprak 21 sayıyla en skorer oyuncu olurken; Tutku Burcu 15, İlkin 14, Ayçin 10, Buse 6, Yasemin 5, Derya ve Emine 1’er sayılık performanslarıyla galibiyete katkı sağladı. Türkiye'nin çeyrek finaldeki rakibi ise B Grubu’nu 3'üncü sırada tamamlayan Tunus olacak. Çeyrek final mücadelesi ise 30 Haziran perşembe günü TSİ 21.00’de oynayacak
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiya A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finale... Sonraki Haber >>

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

Bakın Prens Selman için Saray'da okutulan şarkının anlamı neymiş

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

'Mavi Otobüs' geliyor: 15 Temmuz’un en yakın tanıkları konuşacak

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

Boğa güreşi gösterisinde stadyum çöktü

AST, 108 işkenceciyi daha deşifre etti

AST, 108 işkenceciyi daha deşifre etti

96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

96. Gazi Koşusu'nda İmamoğlu'nun ismi anons edilince A Spor yayını kesti

ABD'li senatörler ve milletvekillerinden Türkiye'de insan hakları mücadelesine destek

ABD'li senatörler ve milletvekillerinden Türkiye'de insan hakları mücadelesine destek
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:40:16