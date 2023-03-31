Türkiye'den doktorlar Almanya‘ya akın etti

Türkiye'den Almanya'ya doktor akını sürüyor. Almanya‘daki, Türk doktorların oranı ülke bazında bütün yabancı ülkeleri geride bıraktı. Hemen her hastanede artık Türk doktorlar çalışıyor, Almanya'da çok pahalı olan alanlarda klinikler açılıyor.





Sözcü'nün haberine göre 2022 yılında 1341'i pratisyen, 1344'ü uzman olmak üzere 2685 Türk doktor Türk Tabipler Birliği'nden İyi Hal Belgesi aldı. Bunların çok büyük çoğunluğu Almanya, İsviçre ve Avusturya'ya gitti. Tıp fakültesini kazandıktan ya da okumaya başladıktan sonra kaydını aldıranların sayısı ise bilinmiyor. Onlar da katılınca, sadece Almanya'ya gidenlerin sayısının 3000'e ulaştığı tahmin ediliyor.





SIRA HEMŞİRELERE GELİYOR





Almanya'nın Türkiye'den sağlık sektörü çalışanları için şartları kolaylaştırması, Türk doktorların bu ülkeye gidişini tetikliyor. Hükümetin, yabancıların daha kolay vize almasına ilişkin hazırladığı “Nitelikli işgücü alımına ilişkin” yasa tasarısı kanunlaşırsa, sayının daha da artması ve özellikle de hemşirelerin de Almanya'ya akın etmesi bekleniyor.





Yeniden sınavlara giren Türk doktorlar artık Almanya’nın her yerinde ve kurs veren çeşitli kurumlar, onlara tanıtımı Berlin manzarası ile yapıyor.





Son 10 yıldaki artış, Türkiye'den beyin göçünün ne kadar büyük boyutlara ulaştığının göstergesi oldu. Son yıllarda ülkeden çıkan doktor sayısı 10 bini aştı.





ALMANYA'YI TERCİH NEDENLERİ









Türkiye'den doktorların Almanya'yı tercih etmelerinin başında, “daha iyi çalışma koşulları, sendika, grev ve sosyal güvenlik hakkı, daha yüksek maaş ya da yıllık kazanç, sağlık çalışanlarına şiddet uygulanmaması ve siyasetin etkisinden uzak çalışabilme“ gibi nedenler geliyor.

Almanya'daki Türkiyeli doktorlar, kliniklerde çalışırlarsa yılda ortalama 60 bin ile 90 bin Euro arasında brüt maaş alıyor. Uzmanların yıllık maaşları 120 bin Euro ve üzerini bulabiliyor.





Almanya, İsviçre ya da Hollanda gibi ülkelerde kendi kliniklerini açanlar ise, yılda ortalama 600 bin 1 milyon 200 bin Euro arasında gelir elde edebiliyor.





Almanya'nın bir çok hastanesinde doktor açığı bulunuyor ve tıp fakülteleri bu açıkları kapatamıyor. Bir tıp öğrencisinin yetişip doktor olması, Alman devletine 500 bin Euro'ya mal olurken, Türkiye'den gelenlerin hiç bir eğitim masrafı bulunmuyor.