Türkiye 11 Fransız IŞİD şüphelisini Fransa'ya gönderdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." denildi. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.
Türkiye'de yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine 11 Kasım'da başladı.
Daha önceki açıklamalarda örgüte üye olanların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyuran Fransa, söz konusu 11 şüpheliyi kabul edeceğini açıklamıştı.
Fransa'nın Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde, 60'ı savaşçı olmak üzere 400 ila 500 vatandaşı bulunuyor.