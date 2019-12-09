Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 11 Fransız IŞİD şüphelisini Fransa'ya gönderdi /09 Aralık 2019 12:09

Türkiye 11 Fransız IŞİD şüphelisini Fransa'ya gönderdi

Türkiye İçişleri Bakanlığı, IŞİD üyesi olduğu şüphesiyle yakalanan 11 Fransız vatandaşının ülkelerine gönderildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fransa vatandaşı 11 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir." denildi. Şüphelilerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

Türkiye'de yakalanan IŞİD üyelerinin vatandaşı oldukları ülkelere iadesine 11 Kasım'da başladı.

Daha önceki açıklamalarda örgüte üye olanların ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyuran Fransa, söz konusu 11 şüpheliyi kabul edeceğini açıklamıştı.

Fransa'nın Suriye'de Kürt güçlerinin kontrolündeki bölgelerde, 60'ı savaşçı olmak üzere 400 ila 500 vatandaşı bulunuyor. 

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