Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, 115 bin ton mısır ithal etti /19 Mart 2021 15:44

Türkiye, 115 bin ton mısır ithal etti

Bloomberg'in haberine göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 115 bin tonluk mısır ithalatına onay verdiği belirtildi

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Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Perşembe günü tamamlanan ihaleyle Toprak Mahsulleri Ofisi 115 bin tonluk mısır alımına onay verdi.

Söz konusu ihalede fiyatların ton başına 278.10 dolarla 280.70 dolar arasında oluştuğu görüldü. İthalatın 25 Mart-20 Nisan arasında tamamlanması öngörülüyordu.

İhaleye göre, Kocaeli Derince limanından alınmak üzere Erser ve GTSC firmalarından ton başına 278.10 dolarla 30'ar bin ton, İzmir limanından alınmak üzere Rolweg firmasından ton başına 278.10 dolarla 30 bin ton, Balıkesir Bandırma limanından alınmak üzere ton başına 280.70 dolarla 25 bin ton mısır ithal ediliyor.
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