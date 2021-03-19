Türkiye, 115 bin ton mısır ithal etti









Bloomberg'in konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Perşembe günü tamamlanan ihaleyle Toprak Mahsulleri Ofisi 115 bin tonluk mısır alımına onay verdi.





Söz konusu ihalede fiyatların ton başına 278.10 dolarla 280.70 dolar arasında oluştuğu görüldü. İthalatın 25 Mart-20 Nisan arasında tamamlanması öngörülüyordu.





İhaleye göre, Kocaeli Derince limanından alınmak üzere Erser ve GTSC firmalarından ton başına 278.10 dolarla 30'ar bin ton, İzmir limanından alınmak üzere Rolweg firmasından ton başına 278.10 dolarla 30 bin ton, Balıkesir Bandırma limanından alınmak üzere ton başına 280.70 dolarla 25 bin ton mısır ithal ediliyor.