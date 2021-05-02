Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, 15 ülkeden gelenlerden PCR testi istemeyecek /02 Mayıs 2021 21:33

Türkiye, 15 ülkeden gelenlerden PCR testi istemeyecek

Türkiye 15 Mayıs ‘tan itibaren aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin’in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi istenmeyeceğini duyurdu.

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Türkiye koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi uygulamasını bazı ülkeler için kaldırdığını duyurdu.

Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek.

Türk Hava Yolları’ndan yapılan açıklamaya göre, “15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong, Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye’ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir” denildi.

Yurt dışından Türkiye’ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu. Türkiye’den yurt dışına seyahat edenlerin de PCR testi biraz etme zorunluluğu bulunuyor. Ancak koronavirüs seyahat kuralları ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

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