Türkiye, 1990 yılında girdiği 'dünyanın en büyük 20 ekonomisi' listesinden düştü!

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, sosyal medya hesabından "Dünyanın en büyük 20 ekonomisi"nin listesini paylaştı. Öztrak, aynı listenin 1990 yılındaki halini de paylaşarak, Türkiye'nin ekonomisinde yaşanan gerilemeyi gözler önüne serdi.

Öztrak'ın paylaşımları şöyle oldu:

(1) Uluslararası kuruluşların dün yayımlanan tahminlerine göre Türkiye, 2021’de dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden düşüyor.

(2) Ülkemiz AK Parti’nin esamesi okunmazken; 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasına girdi.













(3) 1990 yılında dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olmayan Rusya, Endonezya, Suudi Arabistan ekonomileri bizi geçip ilk 20’ye girerken, Türkiye bu ülkelerin gerisine düştü.

(4) Türkiye 2018'de, Tek Kişilik Vesayet Rejimine geçmeden önce de dünyanın en büyük 17. ekonomisiydi. Tek Kişilik Vesayet Rejimiyle geçen 3 yılın sonunda, Türkiye artık en en büyük 20 ekonomi liginde yok. “Türkiye’yi uçuracak” dedikleri ucube rejim, Türkiye’ye lig düşürdü.



























(5) Türkiye’nin en büyük 20 ekonomi liginden düşmesi, Erdoğan Şahsım Yönetiminde kaçırılan fırsatların ve kötü yönetimin göstergesidir. Tüm dünya bizden kötü diyerek, beceriksizliğinizi saklayamazsınız. Millet olanları görüyor, notunuzu veriyor. Sandık gelsin diye gün sayıyor.