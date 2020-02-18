Türkiye, 2020 asgari ücreti AB ülkeleri arasında sondan üçüncü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklananverilere göre, Türkiye'de 2020 yılı itibarıyla uygulanmaya başlanan asgari ücret Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında sondan 3. sıraya kadar düştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 yılı asgari ücretinin AB üyesi ülkelere kıyasla çok iyi bir seviyede olduğunu açıklamıştı.







Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Eurostat'ın resmi verilerinde Türkiye'de bu yılın başından itibaren uygulanmaya başlanan brüt 2 bin 940 TL, net 2 bin 324 TL'lik asgari ücret, AB üyesi ülkeler arasında sondan üçüncü olabildi. 28 AB ülkesi arasından asgari ücret uygulanan 22 ülke ile yapılan karşılaştırmaya göre Türkiye 448 Euro'luk yeni asgari ücretle sadece Letonya ve Bulgaristan'ı geride bırakabildi. Asgari ücret Letonya'da 430 Euro, Bulgaristan'da 312 Euro oldu. AB üyelerinden Danimarka, İtalya, Güney Kıbrıs, Avusturya, Finlandiya ve İsveç'te resmi asgari ücret uygulanmıyor, ücretler toplu sözleşmelerle belirleniyor.





Lüksemburg lider

AB üyesi ülkeler arasında brüt asgari ücretin en yüksek olduğu Lüksemburg 2 bin 143 Euro (yaklaşık 14 bin 36 TL) ile Türkiye'deki mevcut brüt asgari ücretin 4.76 katına ulaştı. İrlanda, Hollanda, İngiltere, Belçika, Almanya ve Fransa'da Türkiye'nin yaklaşık 3.5 katı civarında asgari ücret uygulanıyor. Türkiye, yeni asgari ücret seviyesiyle Romanya ve Macaristan gibi ekonomisi çok daha düşük seviyelerdeki ülkelere dahi yetişemedi.





Türkiye'de 6 milyon kişi asgari ücret olmak üzere toplam 10 milyon kişi asgari ücret civarındaki ücretlerle çalışıyor. Asgari Ücret Komisyonu'nda işçiyi temsilen bulunan Türk-İş, 2020 yılı asgari ücretinin en az 2 bin 578 TL olmasını istemiş ancak bu talebi karşılanmayınca komisyonu terk etmişti.