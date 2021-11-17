Samanyolu Haber /Spor / Türkiye 2022 Dünya Kupası için play-off biletini kaptı /17 Kasım 2021 01:45

Türkiye 2022 Dünya Kupası için play-off biletini kaptı

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki son maçında Karadağ'ı deplasmanda 2-1 yenen Milliler, Norveç'in Hollanda'ya kaybetmesiyle grubu 2. sırada bitirdi ve play-off karşılaşmaları sonucunda 2022 Dünya Kupası'na gitme fırsatı elde etti.

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A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nun son maçında deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Maça hızlı bir giriş yapan Karadağ; Stefan Savic'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Fatos Beqiraj'in gölüyle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 22'yi gösterdiğinde, Abdülkadir Ömür altı pas içine hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nu topla buluşturtu ve Kerem skoru eşitleyen golü kaydetti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

60.dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun pasıyla ceza sahası dışında hafif sağ çaprazda topla buluşan Orkun Kökçü mükemmel bir vuruş yaparak A Milli Takımı 2-1 öne geçirmiş oldu.

Galibiyetin ardından, Hollanda-Norveç maçının skoru da 2022 Dünya Kupası'na direkt katılma ihtimalimiz için önem taşıyordu. 2-0 biten Hollanda-Norveç karşılaşmasının ardından A Milli Takım topladığı 21 puanla 2.sırada kalmış oldu.

Böylece Ay-yıldızlılar 2022 Dünya Kupası'na direkt katılamayacak olsa da play-off karşılaşmaları sonucunda 2022 Dünya Kupası'na gitme fırsatı elde etti.

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