Türkiye 3 puanı 90+2'de aldı

Türkiye 2020 yolunda Arnavutluk’u Cenk Tosun’un 90’da attığı golle 1-0 mağlup etti, Ay-Yıldızlı ekip puanını 18’e yükselterek finaller yolunda büyük avantaj yakaladı.





A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 7. maçında sahasında Arnavutluk’u ağırladı. Cenk Tosun’un 90’da gelen golüyle rakibini 1-0 yenen Ay-Yıldızlı ekip, puanını 18’e yükseltti. Milliler pazartesi günü İzlanda’yı deplasmanda 1-0 yenen ve 18 puana yükselen Fransa ile deplasmanda oynayacak.





KADIKÖY’DE MİLLİ TAKIMA BÜYÜK DESTEK





Uzun bir aradan sonra Kadiköy’de bir milli maça çıkan Ay-Yıldızlı takım tamamen dolu tribünler eşliğinde sahaya çıktı. Türkiye’nin Barışpınarı harekatı nedeniyle KadIköy’de Milli duyguların oldukça coşkun olduğu bir atmosfer vardı. Romanyalı hakem Ovidiu Hategan’ın ilk düdüğü ile birlikte tribünlerde büyük bir destek oluştu. Emre Belözoğlu kaptan olarak 101. maçını oynadı.





Grupta iddiasını devam ettirmek isteyen Arnavutluk’un tek hedefi galibiyetti. Ve daha ilk dakikadan itibaren hemen baskı kurarak ilk 5 dakika içinde şok bir gol hedefledi. Ay-Yıldızlı ekip savunmadan topu paslaşarak çabuk bir şekilde çıkarınca bu baskı sonuçsuz kaldı sonrasında ise oyun Türkiye’nin kontrolüne geçti.





MAÇ ÇABUK ELEKTRİKLENDİ





İki takım oyuncuları da oldukça hırslıydı. Özellikle orta alandaki her mücadele kora kor oldu. Emre ve Mahmut’un topu çabuk oynaması Arnavutluk’un istediği gibi organize olmasını engelledi. Hakem ilk 25 dakikalık bölümde 5 sarı kart göstermesi oyun içindeki mücadelenin bir sonucuydu. Ay-yıldızlı ekip topu Burak ve Cenk’e geçirmekte zorlanınca pozisyon sıkıntısı çektik. Konuk ekipte kontra aradı ancak hem kanatları hem de göbeği iyi kapatınca bunda çok başarılı olamadılar. İlk yarıda iki takım adına da çok net pozisyon çıkmadı. Arnavutluk’un uzatmalarda Manaj ile kullandığı serbest vuruşta top baraja çarpması sonucu köşe giden topu kaleci mert son anda çıkardı. İlk yarı 0-0 sona erdi.





İKİNCİ YARI TEMPOYU ARTTIRDIK





Milli takım 2. yarıya Kaan Ayhan yerine Çağlar Söyüncü ile başladı. Ay-Yıldızlı ekip 15 dakikalık bölümde rakip kalede baskı kurdu. Burak Yılmaz ve Merih Demiral ile tehlikeli geldik ancak golü bulamadık.





64’te rakibi az adamla yakaladık. Dengesiz yakalanan savunmanın üzerine giden Hakan Çalhanoğlu, topu Burak Yılmaz’a atmayı düşününce fırsat kaçtı ve savunma araya girdi. Zeki ile ceza sahasına girdiğimiz pozisyonda ise topa son hamleyi yapamadı. 75’te ise Arnavutluk gole çok yaklaştı. Ceza sahasına giren Roshi kale sahasına oldukça tehlikeli bir top gönderdi. Manaj müsait durumda topa vuramayınca rahat bir nefes aldık.





SON BÖLÜM ÇEKİŞMEYİ CENK TOSUN BİTİRDİ





Karşılaşmanın son 10 dakikalık bölümünde iki takımda gol bulmak için tüm riskleri aldı. Şenol Güneş Yusuf Yazıcı’yı oyuna alırken Arnavukluk’ta hücum oyuncularını sahaya sürdü. Yakaladığımız pozisyonlarda son vuruşu yapmakta geçiktik. Arnavutluk ataklarında ise kaleci Mert doğru yer tutarak geçit vermedi. Maçın 90. dakikasına girildiğinde son sözü Cenk Tosun söyledi. Arnavutluk kalecisi Strakosha ile savunma birbirine girince boşta kalan topu Cenk Tosun kafayla ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Bu gol maçında skorunu belirledi.





İşte 7. maçlar sonucunda Türkiye'nin grubundaki son puan durumu ve kalan maçlar...









