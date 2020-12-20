Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 4 ülke ile olan uçuşları geçici olarak durdurdu /20 Aralık 2020 23:44

Türkiye 4 ülke ile olan uçuşları geçici olarak durdurdu

Koronavirüsün yeni bir türünün yayılmaya başladığının tespit edilmesi üzerine Türkiye ile İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika arasında olan uçuşların durdurulmasına karar verildiği belirtildi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mutasyona uğrayan yeni tip Koronavürüs'e ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile "İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır." dedi. 

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren; İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır. "




DSÖ duyurmuştu

Dünya Sağlık Örgütü, Britanya'da Koronavirüs'ün daha hızlı yayılan bir mutasyonunun tespiti üzerine Twitter'dan açıklama yaptı. DSÖ'nün açıklamasında "Covid-19'un yeni mutasyonu hakkında Britanyalı yetkililerle yakın temas hâlindeyiz. Analizler ve süren çalışmaların sonuçlarını paylaşmaya devam edeceğiz. Üye ülkeleri ve kamuoyunu yeni virüs mutasyonunun özellikleri hakkında bilgi sahibi oldukça bilgilendireceğiz" ifadeleri yer aldı. 

Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) BBC'ye yapılan açıklamada, mutasyona uğrayan Koronavirüs'ün Birleşik Krallık'ın dışında, Hollanda, Danimarka ve Avusturya'da tespit edildiği aktarıldı.
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