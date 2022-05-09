Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 4 yıldır hiper enflasyon yaşanan Venezuela'yı geride bıraktı /09 Mayıs 2022 14:40

Türkiye 4 yıldır hiper enflasyon yaşanan Venezuela'yı geride bıraktı

Venezuela Merkez Bankası (BCV) Nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,4 olarak açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre ise Türkiye’nin Nisan ayı enflasyonu 7.25 olarak gerçekleşti.

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2017 Kasım ayında aylık enflasyonun yüzde 50 barajını aşmasının ardından 51 ay hiper enflasyon yaşanan Venezuela’da, son 8 aydır enflasyon tek haneli rakamlarda seyrediyor.

Resmi verilere göre bu yılın ilk dört ayındaki toplam enflasyon yüzde 16,3 olurken, ülkede enflasyonu takip eden bağımsız kuruluşlardan olan Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ise Nisan ayı enflasyonunun yüzde 3,6; Ocak-Nisan 2022 enflasyonunun ise yüzde 22 olduğunu belirtiyor.

Nisan ayında en çok fiyat artışı yüzde 15,2 ile eğitim sektöründe yaşandı. Onu yüzde 6,2 ile otel ve restoranlar; yüzde 5,7 ile eğlence ve kültür; yüzde 5,6 artışla gıda ve alkolsüz içecekler takip etti. Ev eşyaları kategorisi yüzde 5,2 ve kiralar da yüzde 4,5 arttı.

VENEZUELA’DA ENFLASYON SON 5 AYDIR TÜRKİYE’DEN DÜŞÜK

Son yılların en ağır ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerinden birini yaşayan, her beş kişiden en az birinin sosyoekonomik gerekçelerle ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da resmi ve bağımsız kurumlarca kaydedilen 2022 enflasyon oranının, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yüzde 31,71’in oldukça altında olması dikkat çekiyor.

Halktv’de yer alan habere göre, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana aylık enflasyon oranlarının Türkiye’den daha az olduğu Güney Amerika ülkesi, uzun süredir enflasyon sıralamasında dünyada ilk sırada yer alıyor.

Nisan 2021 –Nisan 2022 arasındaki yıllık enflasyon oranının resmi rakamlara göre yüzde 222,3 olarak kaydedildiği ülkede bir süredir ekonomik toparlanma süreci yaşanıyor. Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da son 4 yıldaki yaklaşık enflasyon oranları 2018 yılında yüzde 130 bin, 2019’u yüzde 9 bin 585, 2020’de yüzde 2 bin 960, 2021’de yüzde 686,4 olarak kaydedilmişti.

Uzmanlar Venezuela’da enflasyonun düşürülmesindeki faktörler arasında yurtdışında çalışanların ailelerine gönderdiği döviz transferi, ekonominin fiili dolarizasyonu, bankaların merkez bankasında bulundurması gereken mevduat oranlarının arttırılması, piyasaya nakit dolar arzı ve ulusal paradan sıfır atılması, kamu harcamalarının düşürülmesi ve vergi gelirlerinin artırılması gibi uygulamaları gösteriyor.
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