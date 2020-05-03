Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye 7 bin 400 milis taşıdı /03 Mayıs 2020 10:07

Türkiye 7 bin 400 milis taşıdı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türkiye’nin desteklediği paramiliter gruplara üye 7 bin 400 kişiyi Libya’ya taşıdığını ve bunlardan 249’unun öldürüldüğünü açıkladı.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Türkiye’nin Suriye’de desteklediği paramiliter gruplara üye kişileri Libya’ya taşımaya devam ettiğini duyurdu. Son zamanlarda Libya’da Halife Hafter güçlerine karşı savaşan Türkiye’nin desteklediği gruplara üye 26 kişinin öldürüldüğünü belirten SOHR, bugüne dek Libya’ya gönderilenlerden 249’unun öldürüldüğünü açıkladı.

Öldürülenlerin ise Lîwa El-Mutasim, Sultan Murad, Lîwa Siqûr El-Şemel, Hemzat ve Süleyman Şah isimli grupların üyesi oldukları kaydedildi.

7 BİN 400 KİŞİ GÖNDERİLDİ

Artı Gerçek'te yayınlanan habere göre SOHR ayrıca Türkiye’nin son günlerde Halife Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu’na karşı savaşmak üzere Suriye’den grupları Libya’ya taşımaya devam ettiğini ve şu ana kadar 7 bin 400 kişinin Libya’ya götürüldüğü bilgisini paylaştı.

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