Samanyolu Haber /Spor / Türkiye 90+6'da yediği golle yıkıldı /01 Eylül 2021 23:42

Türkiye 90+6'da yediği golle yıkıldı

2022 Dünya Kupası elemelerindeki 4. maçında İstanbul'da Karadağ ile karşılaşan Milliler, 2-0 öne geçtiği maçı 90+6'da duran toptan yediği golle 2-2 berabere tamamladı ve büyük bir fırsatı tepti.

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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takımımız G Grubu'ndaki 4. maçında Vodafone Park'ta Karadağ'a karşılaştı. Milliler 90+7. dakikada golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 4. maçında Karadağ'ı konuk etti.

Mücadelede Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu üstlendi.

Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmayı 2-2 sona erdi.

Ay-yıldızlılar 9. dakikada Cengiz Ünder ve 30. dakikada Yusuf Yazıcı'nın golleriyle öne geçerken Konuk Karadağ'ın 40. dakikada Marusic ve 90+7. dakikada Radunovic ile karşılık verdi: 2-2

Maçın önemli dakikaları:

1-0 Kenan'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, Karadağ ceza sahasına doğru ilerledi. Cengiz, ceza yayı önünde açısını düzeltip şutunu çekti. Savunmaya da çarpan meşin yuvarlak yükseklik kazandı ve ağlarla buluştu.

2-0 Kenan Karaman, ceza sahasına hareketlenen Zeki'ye pasını attı, Zeki de bekletmeden dip çizgiye hareketlenen Cengiz'e pasını bıraktı. Cengiz Ünder'in altıpas önüne çevirdiği topa Yusuf ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti.

2-1 Kosovic'in savunmanın arkasına attığı pasa hareketlenen Marusic, ceza sahasında topu kontrol eder etmez yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

Bu sonuç sonrası gruptaki 2. beraberliğini alan A Milli Takımımız puanını 8'e Karadağ ise 7'ye çıkardı.

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalmıştı.

A Milli Takımımız gruptaki 5. maçında cumartesi günü Cebelitarık ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı tribünlerde 17 bin taraftar izledi.

Diğer sonuçlar

Norveç 1-1 Hollanda

Letonya 3-1 Cebelitarık

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