Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, AB desteğiyle sınıra barikatlar yapacak /04 Şubat 2020 19:09

Türkiye, AB desteğiyle sınıra barikatlar yapacak

Dünyada tüm gözler yeniden İdlib'e çevrilmiş durumda. Rusya destekli Suriye ordusu bölgede ilerlemesini sürdürürken, binlerce insan da göç yollarına düşmüş durumda. Avrupa'nın korkusu yeni bir mülteci akını.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile son iki haftada bir kez yüz yüze, bir kez de telefonla görüştü.Telefon görüşmesinde Suriye ve Libya'daki gelişmelerin ele alındığı belirtilirken, 24 Ocak'ta İstanbul'da gerçekleşen görüşmede, İdlib'teki sığınmacılara "briketten barınak" yapılmasının gündeme geldiği, Merkel'in de bu konuda destek verdiği duyuruldu. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ikilinin bugünkü telefon görüşmesinde Suriye ve Libya konusunun ele alındığını açıkladı.İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta yaptığı açıklamanın notlarını da paylaştı. Notlarda Erdoğan ile Merkel arasında 24 Ocak’ta gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Basın notuna göre, İdlib’te, Almanya’nın desteği ile 25-30 metrekarelik “briket barınakları” yapılacak.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın basın notuna göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Merkel ile görüşmesine ilişkin bilgilerin yer aldığı bölüm şöyle:

"* Suriye şu anda İdlib’deki o masum, mahzun insanları sınırlarımıza doğru sürerek orada alan kazanmaya çalışıyor. Biz de Suriye’ye burada alan kazanma fırsatı vermeyeceğiz, çünkü şu anda bu bizim yükümüzü artırıyor. Şu anda zaten bizim sınırlarımızda yoğun bir çalışma var ve biz sınırlarımızdan 30 ila 40 kilometre Suriye içinde ileri gidiyoruz ve oralara da briket barınaklar yapıyoruz.

* Şimdi ona başladık. Bu briket barınak konusunda da yoğun bir çalışma devam ediyor. Çünkü çadır kentlerle filan bu işi çözmemiz mümkün değil. Kış mevsimindeyiz, çadır kentlerde o insanların yaşam koşullarının ne olacağını düşünün. Biz “Konforunu biraz daha ileri götürelim, 25-30 metrekarelik briket barınakları yapalım” dedik ve inşaat şu anda hızla devam ediyor. Hatta konuyu Sayın Merkel’e de açtım. Merkel de destek sözü verdi.

* Oradan gelecek desteği de burada süratle kullanarak ilk etapta hiç olmazsa 25 bin civarında briket barınak yapalım istiyoruz. Bununla orada onlar için güvenli bir bölge tesis edelim istedik. Şu anda yapılan çalışma bu ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada tabi Suriyeli kardeşlerimizi de eleman olarak değerlendirip çalıştırıyoruz ve inşaatlar da orada devam ediyor."
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